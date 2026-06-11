Potvrđena afrička kuga svinja kod Bijeljine

Saopšteno je ovo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, a, kako navode, nakon potvrde bolesti započeto je preduzimanje svih propisanih mjera u cilju suzbijanja i sprečavanja daljeg širenja zaraze.

“Nadležne službe sprovode epizootiološko istraživanje i pojačani nadzor na terenu. Imajući u vidu i nepovoljnu situaciju sa afričkom kugom svinja u Srbiji i Hrvatskoj, Ministarstvo poziva sve uzgajivače da biosigurnosne mjere podignu na najviši nivo”, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Napominju da posebnu opasnost predstavljaju nelegalan promet i nekontrolisano premještanje svinja.

“Mjere koje su institucije i proizvođači zajedno sprovodili u proteklom periodu dale su rezultat i omogućile oporavak svinjogojske proizvodnje na nivo prije izbijanja afričke kuge svinja 2023. godine. Zato odgovornost i oprez moraju biti na najvišem nivou”, ističu iz Ministarstva te dodaju da jedan propust može ugroziti rezultate koji su stvarani u predhodnom periodu.

Ministarstvo očekuje od lokalnih kriznih centara, veterinarskih organizacija, inspekcijskih službi i jedinica lokalne samouprave maksimalan stepen angažovanja i punu koordinaciju u sprovođenju svih mjera kontrole i suzbijanja bolesti.

“Afrička kuga svinja nije pobijeđena. Virus je i dalje prisutan u našem okruženju. Samo disciplinom, odgovornošću i dosljednim sprovođenjem biosigurnosnih mjera možemo zaštititi domaću proizvodnju i spriječiti novo širenje bolesti u Republici Srpskoj”, poručuju iz resornog ministarstva.

Podsjetimo, u septembru 2025. godine je na području Bratunca, tj. u naselju Dubravice, potvrđen slučaj afričke svinjske kuge, a istog mjeseca su i na području opština Srbac i Bratunac potvrđena još dva slučaja.

I tada su odmah sanirana žarišta pod nadzorom nadležnih veterinarskih inspektora, te su na bezbjedan način neškodljivo uklonjene zaražene svinje, a obavljeni su i čišćenje i dezinfekcija.

U februaru ove godine je takođe na području Busovače (FBiH) potvrđena afrička kuga svinja, i to kod divljih svinja, a lešine zaraženih su pronađene u šumama iznad glavnih vodozahvata.

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