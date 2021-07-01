Teheran i Washington blizu dogovora: Nacrt sporazuma o Hormuškom moreuzu

Prema navodima, u okviru prijedloga predviđa se da bi Iran u roku od 30 dana vratio komercijalni brodski promet kroz Hormuški moreuz na nivo prije eskalacije, dok bi Sjedinjene Države povukle dio vojnih snaga iz blizine iranske obale i ukinule pomorska ograničenja.

Državna televizija navodi i da se u prijedlogu isključuju vojni brodovi iz ovog režima, te da bi Iran upravljao pomorskim saobraćajem kroz moreuzu saradnji s Omanom. Teheran, kako se ističe, neće poduzimati nikakve korake bez “opipljive provjere” provedbe dogovorenog.

Dodaje se i da bi eventualni konačni sporazum, ukoliko bude postignut u roku od 60 dana, mogao biti usvojen kao obavezujuća rezolucija Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija.

Prema istim navodima, okvirni sporazum proizlazi iz neizravnih pregovora koji su pokrenuti nakon oružanog sukoba koji je izbio u februaru. U tom procesu ključnu posredničku ulogu ima Pakistan, koji održava komunikaciju između Teherana i Washingtona,pišu Vijesti

Sukob je, kako se podsjeća, eskalirao nakon razmjene napada između Irana i Izraela ranije ove godine, kada su korišteni projektili i dronovi. Tenzije su tada ozbiljno narušile pomorski saobraćaj u regionu Zaljeva i dovele do većeg vojnog angažmana Sjedinjenih Američkih Država, uz zabrinutost zbog mogućeg širenja regionalnog sukoba.

