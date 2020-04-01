Amel Ćurić novom pjesmom podigao atmosferu pred Mundijal

Ćurić ističe da pjesma nosi snažnu emociju, patriotski naboj i poruku zajedništva, te vjeruje da bi mogla pronaći posebno mjesto među navijačima bh. reprezentacije.

“Nadam se da će publika prepoznati emociju koju smo utkali u ovu pjesmu i da će živjeti među ljudima kao što je svojevremeno živjela pjesma “Što nas ima mašala””, poručio je Amel.Dodao je kako je na projektu radio s mnogo pažnje i iskrenih emocija, te da s velikim nestrpljenjem očekuje prve reakcije publike nakon objavljivanja pjesme.

Posebnu želju ima da se “Osjećaj ovaj” čuje i na tribinama tokom utakmica Zmajeva na Mundijalu.

Podsjetimo, Svjetsko prvenstvo počinje 11. juna, dok će Zmajevi prvi meč igrati 12. juna u Torontu protiv domaće selekcije Kanade od 21 sat,pišu Vijesti

