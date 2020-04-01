Amel Ćurić novom pjesmom podigao atmosferu pred Mundijal

Objavljeno prije 48 minuta

Bh. pjevač Amel Ćurić objavio je novu pjesmu pod nazivom “Osjećaj ovaj”, kojom želi dodatno podgrijati atmosferu pred nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine na predstojećem Svjetskom prvenstvu.

Ćurić ističe da pjesma nosi snažnu emociju, patriotski naboj i poruku zajedništva, te vjeruje da bi mogla pronaći posebno mjesto među navijačima bh. reprezentacije.

“Nadam se da će publika prepoznati emociju koju smo utkali u ovu pjesmu i da će živjeti među ljudima kao što je svojevremeno živjela pjesma “Što nas ima mašala””, poručio je Amel.Dodao je kako je na projektu radio s mnogo pažnje i iskrenih emocija, te da s velikim nestrpljenjem očekuje prve reakcije publike nakon objavljivanja pjesme.

Posebnu želju ima da se “Osjećaj ovaj” čuje i na tribinama tokom utakmica Zmajeva na Mundijalu.

Podsjetimo, Svjetsko prvenstvo počinje 11. juna, dok će Zmajevi prvi meč igrati 12. juna u Torontu protiv domaće selekcije Kanade od 21 sat,pišu Vijesti


