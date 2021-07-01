Taste Atlas objavio šta se jede za bajramskim trpezama širom svijeta, ova jela predstavljaju BiH

U objavi su se također našla neka tradicionalna jela iz Maroka, Sirije, Saudijske Arabije, Alžira, Libana, Irana, Somalije, Egipta, Pakistana, Azerbejdžana, Turske, Uzbekistana i Malezije.

“Više od 1,9 milijardi muslimana širom svijeta obilježava Kurban-bajram, jedan od najvažnijih praznika u islamu. Ovaj praznik označava završetak hadža i u središtu je obilježen molitvom, porodičnim okupljanjima, dobročinstvom i zajedničkim obrocima”, naveli su na početku objave.

Ističu kako u mnogim zemljama jutro počinje zajedničkom molitvom, nakon koje slijede posjete rodbini i dugi svečani ručkovi pripremljeni za cijele porodice.

“Janjetina, govedina, jela od riže, supe, peciva i slatkiši zauzimaju centralno mjesto, dok su domovi otvoreni cijeli dan za goste, komšije i prijatelje. U mnogim kulturama hrana se također priprema i dijeli s onima kojima je potrebna, kao dio proslave”, dodali su.

Tako su se na listi tradicionalnih jela za Bajram u Bosni i Hercegovini našli: janjetina s ražnja, bosanski lonac, burek i begova čorba, dok su za deserte navedeni baklava, tufahija i kadaif.

Naravno, važno je napomenuti da svako ima drugačiju tradiciju te da se izbor jela može razlikovati “od kuće do kuće”. Primjerice, neka od jela koja također znaju vrlo često biti dio bajramske trpeze su i sogan dolma, sarma, supa tarhana, teletina ispod sača, sirnica, zeljanica, krompiruša, hurmašice i tulumbe, prenosi Klix.

