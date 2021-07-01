EHF žestoko kaznio hrvatski savez zbog zastave tzv. Herceg Bosne

U saopćenju EHF-a se navodi:

“EHF-ov Sud za rukomet donio je dvije odluke vezane uz incidente povezane s muškim EHF EURO 2026 prvenstvom, koji uključuju Hrvatski rukometni savez i članove hrvatske delegacije.

U prvom slučaju, selektor hrvatske reprezentacije Dagur Sigurdsson kažnjen je s 4000 eura zbog pogrdnih izjava upućenih Europskoj rukometnoj federaciji tijekom službene konferencije za medije nakon polufinala. Od toga je 2000 eura kazne izrečeno uvjetno, uz rok kušnje od dvije godine.

U drugom slučaju, Hrvatski rukometni savez kažnjen je s 10000 eura zbog kršenja službenog protokola EHF-ove ceremonije dodjele medalja i protokola o zastavama, nakon isticanja neovlaštene zastave tijekom ceremonije dodjele medalja. Od toga je 2500 eura kazne izrečeno uvjetno, uz rok kušnje od dvije godine.”

O kakvoj se zastavi radi?

Premda nije izričito navedeno o kojoj se zastavi radi, hrvatski rukometaši, koji su na Euru osvojili bronzu, tokom dodjele medalja imali su dvije različite zastave, od kojih je prva službena zastava Republike Hrvatske. Druga je zastava bivše paratvorevine, takozvane Herceg-Bosne s natpisom Ljubuški pa je za pretpostaviti da je HRS kažnjen zbog nje.

