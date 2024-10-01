Putin čestitao muslimanima Kurban-bajram

Objavljeno prije 19 minuta

Ruski predsjednik Vladimir Putin čestitao je muslimanskoj zajednici u zemlji povodom Kurban-bajrama, pohvalivši njihov doprinos društvu i njihovu ulogu u promovisanju tradicionalnih vrijednosti, prenosi Daily Sun.

 Putin, Foto: Mikhail Tereshchenko / Zuma Press / Profimedia

U čestitki objavljenoj na stranici Kremlja, Putin je naveo da praznik, ukorijenjen u stoljetnim islamskim tradicijama, „poziva vjernike na dobrotu i pravdu, milost i pobožnost“.

„Slijedeći upute i stoljetne tradicije svojih predaka, široko obilježavate ovaj drevni praznik koji vjernike vraća izvorima islama“, poručio je.

Putin je također naglasio aktivnu ulogu muslimanskih organizacija u javnom životu Rusije, ističući njihov doprinos jačanju porodičnih vrijednosti, promovisanju patriotizma među mlađim generacijama, kao i provođenju obrazovnih i humanitarnih inicijativa.

„I, naravno, vaša aktivnost usmjerena na podršku braniocima domovine i njihovim porodicama zaslužuje duboku zahvalnost“, dodao je Putin, prenosi Novi.


Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja
