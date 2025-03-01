Od srijede rigorozne kazne u BiH: Zbog “obijesne vožnje” plaćat će se i do 5.000 KM

U Bosni i Hercegovini sutra, 27. maja, počinje primjena izmjena i dopuna Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, kojima se uvode znatno strože kazne za najteže prekršaje.

Nove zakonske odredbe donose pooštrene sankcije, a policijske službe od srijede kreću u njihovu punu primjenu s ciljem smanjenja broja saobraćajnih nesreća sa teškim posljedicama.

“Obijesna vožnja”

Najznačajnija novina u zakonu je uvođenje prekršaja “obijesna vožnja”, za koji su predviđene visoke novčane kazne, kao i mogućnost trajnog oduzimanja vozila.

Vozači će biti strogo sankcionisani ako u roku od 20 minuta počine jedan od sljedećih prekršaja:

– dva ili više puta prođu kroz crveno svjetlo u razmaku od 20 minuta

– u naselju voze 40 km/h iznad dozvoljene brzine, odnosno van naselja 60 km/h iznad dozvoljenog ograničenja

– izvrše preticanje kolone preko neisprekidane (pune) linije

– upravljaju vozilom s više od 1,50 g/kg alkohola u krvi ili pod uticajem narkotika i drugih psihoaktivnih supstanci

Za “obijesnu vožnju” propisana je kazna od 2.000 do 3.000 KM, oduzimanje vozačke dozvole u trajanju od šest mjeseci, dva kaznena boda, kao i mogućnost trajnog oduzimanja vozila,piše Avaz

Nulta tolerancija na sve veće prekršaje

Novi zakon uvodi i nultu toleranciju za prekršaje koji su ranije češće kažnjavani blaže.

Znatno su povećane kazne za korištenje mobilnog telefona tokom vožnje, osim u slučaju “hands-free” sistema, kao i za nekorištenje sigurnosnog pojasa vozača i suvozača.

Također su pooštrene kazne za korištenje uređaja koji ometaju rad policijskih radara za mjerenje brzine.

Za najteže oblike kršenja saobraćajnih pravila predviđene su maksimalne kazne do 5.000 konvertibilnih maraka.

Policija će od srijede posebno kontrolisati višestruke povratnike u prekršajima, a fokus će biti na brzini, vožnji pod uticajem alkohola i droga te prolasku kroz crveno svjetlo.

