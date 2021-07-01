Dodik: Znao sam tačno dan i trenutak kada Schmidt odlazi, rečeno je da će završiti na crnoj listi ako se suprotstavi

Dodik je, kako je rekao, znao tačno trenutak kada će Schmidt podnijeti ostavku.

“Znao sam tačno i dan i trenutak kada odlazi. Rečeno mi je da će se to uraditi na fin način, a ako se suprotstavi, bit će na crnoj listi. On kukavica kakva jeste, povinovao se. I meni su govorili ako se ne povinuješ visokom predstavniku bit ćeš kažnjen, i ja nisam. I sad on, naravno, odlazi tako kako odlazi. Nedostojno, a Dodik mu je kriv”, rekao je.

Kao i u ranijim ocjenama Schmidtovog mandata, okrivio ga je za probleme u Bosni i Hercegovini.

“Schmidt, tako netalentovan i politički nekompetentan, zavadio je narode u BiH, i to trajno. To je nama samo otvorilo oči, kasnije ćemo možda biti i zahvalni što je pokazao nemogućnost da BiH funkcioniše. Na silu ne može”, dodao je Dodik.

Također, Dodik je istakao da je podrška koju je Schmidt upućivao Kamali Harris bila jedan od presudnih faktora za njegov odlazak. Visoki predstavnik u BiH je na jednoj tribini u Njemačkoj, nakon predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama 2024. godine, istakao da mu je žao što Harris nije pobijedila.

“On i takvi kao on, žele da pošalju poruku, da su Amerikanci usmjereni protiv njih. On je sebe otpisao kada je javno podržao Kamalu Harris. Istina je da je bio protiv (Donalda) Trumpa u predizbornoj kampanji, a nije računao da će pobijediti, a to ljudi u Americi ne praštaju”, stava je predsjednik SNSD-a.

