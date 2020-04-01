Francuska pogođena nezapamćenim toplotnim talasom, ima i mrtvih

Francuska meteorološka služba saopćila je da je ponedjeljak bio najtopliji majski dan otkako postoje mjerenja. U jugozapadnom dijelu zemlje izmjereno je čak 37,1 stepen Celzijusa, a očekuje se da temperature nastave rasti.Rekordi su oboreni i u Velikoj Britaniji, gdje je u Londonu izmjereno 34,8 stepeni, što je najviša majska temperatura u historiji mjerenja. U Španiji se temperature kreću između 36 i 40 stepeni, dok je Italija uvela ograničenja rada na otvorenom tokom najtoplijeg dijela dana.

Francuske vlasti izdale su narandžasto upozorenje za osam regija, a premijer je sazvao hitan sastanak zbog priprema za nove toplotne valove. Stručnjaci upozoravaju da su ovakvi ekstremi posljedica klimatskih promjena i da će se pojavljivati sve češće, ranije u godini i s još većim intenzitetom.

Među žrtvama su žena koja je učestvovala na fitness takmičenju u Lyonu i muškarac koji je doživio srčani udar tokom utrke u Parizu. Više osoba završilo je u bolnici, a veliki broj ljudi rashlađenje je tražio na plažama i rijekama, često bez prisustva spasilaca,pišu Vijesti

Facebook komentari