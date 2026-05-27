Pukao rezervoar sa 300.000 litara tečnosti u fabrici u SAD-u, ima poginulih…

Nekoliko osoba je poginulo, a više ih je teško povrijeđeno u požaru koji je izbio u fabrici u Longviewu, blizu granice savezne države Washington s Oregonom na sjeverozapadu Sjedinjenih Američkih Država, saopćile su u utorak lokalne vlasti.

Vatrogasna služba Longviewa, u zajedničkom saopćenju s kompanijom Nippon Dynawave Packaging i lokalnim vlastima, potvrdila je da je u incidentu bilo smrtnih slučajeva te da je više osoba zadobilo teške povrede. Tačan broj stradalih zasad nije objavljen, piše Index.hr.

Hitne službe intervenisale su nakon pucanja rezervoara koji je sadržavao bijelu tečnost u utorak ujutro. „U ovom trenutku zvaničnici navode da ne postoji neposredna prijetnja za okolnu zajednicu“, dodaje se u saopćenju.

Tvornica u vlasništvu japanske kompanije

Riječ je o fabrici u Longviewu u saveznoj državi Washington koja pripada kompaniji Nippon Dynawave Packaging, u potpunom vlasništvu japanske multinacionalne kompanije Nippon Paper Industries Co., Ltd. Kompanija proizvodi kartonsku ambalažu za tečnosti.

Komandant vatrogasne i spasilačke službe Cowlitz, Scott Goldstein, izjavio je da broj poginulih još nije utvrđen, dok je potvrđeno da je u nesreći povrijeđeno deset osoba, među njima i jedan vatrogasac.

Prema njegovim riječima, povrede se kreću od lakših do izuzetno teških i opasnih po život. Dodao je kako je puknuti rezervoar imao kapacitet od oko 300.000 litara te da je bio ispunjen oko 60 posto.



Guverner izrazio saučešće

Guverner savezne države Washington Bob Ferguson izrazio je saučešće žrtvama putem platforme X.

„Duboko sam ožalošćen što čujem da je bilo smrtnih slučajeva. Moje misli su uz radnike i njihove porodice, kao i uz pripadnike hitnih službi“, napisao je Ferguson.

Facebook komentari