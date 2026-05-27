Sladić ponovo zabrinuo: Mostarske vrućine na ivici rekorda iz 2008.

Kako objašnjava Sladić, podaci su podložni rigoroznim kontrolama, te ako se potvrdi vjerodostojnost istog, vrijednost je svega 0.3 °C niža od apsolutnog majskog rekorda od 35.6 °C zabilježenog 29.05.2008. godine.

To bi značilo da je, ako se potvrdi vjerodostojnost, maj 2008. koji je bio rekordan, za manje od jednog stepena topliji od ovogodišnjeg.

Usput, kako ističe, nove izmjene stupile su na snagu kada je riječ o skali i nijansama koje se koriste za vizuelnu komunikaciju.Prije svega, poboljšana je na način da daltonisti mogu bolje razlikovati nijanse zelene i crvene boje, dvije boje koje najviše stvaraju probleme istoj skupini ljudi.

“Crvene nijanse sada započinju kada temperatura pređe 35 °C, dok je to prije slučaj bio na 30 °C. U odnosu na prethodnu skalu, ona je prilagođena na rang od -50 do 50 °C, što je pomak od prethodne koja je bila između -42 i 42 °C”, dodao je Sladić,pišu Vijesti

