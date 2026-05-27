Greška koju mnogi prave pri kuhanju tjestenine: Zbog ovoga unesete mnogo više kalorija

Većina ljudi ne obraća pažnju na način mjerenja tjestenine, zbog čega često unesu mnogo više kalorija nego što planiraju. Iako važi za brz i praktičan obrok, tjestenina može postati problem ako se porcije pogrešno određuju.

Lični trener Tom Hal (Hal) upozorio je da mnogi prilikom pripreme mjere kuhanu umjesto suhe tjestenine, pa dolazi do zabune oko kalorijske vrijednosti. Kako je pojasnio, na pakovanjima se uglavnom navodi da 75 grama suhe tjestenine nakon kuhanja daje oko 180 grama gotovog obroka.

– Vjerovatno ne čitate taj dio, već odmah pogledate koliko kalorija ima 180 grama kuhane tjestenine, pa onda izmjerite 180 grama suhe tjestenine, što je mnogo više hrane – objasnio je Hal.

Dodao je da se tjestenina tokom kuhanja širi, zbog čega nepravilno mjerenje može dovesti do toga da jedna porcija premaši i 600 kalorija,piše Avaz

Hal je u jednom videu uporedio pravilnu porciju od 75 grama sa znatno većom količinom od 180 grama suhe tjestenine, pokazujući koliko razlika može biti velika nakon kuhanja.

Stručnjaci savjetuju da se tjestenina uvijek mjeri u suhom stanju kako bi se lakše kontrolisao unos kalorija i održala uravnotežena ishrana.

