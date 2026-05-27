Milica Todorović najavila tužbu, žrtva velike zloupotrebe: Hitno se oglasila

Pjevačica Milica Todorović nedavno se našla u centru skandala nakon što je njen lik zloupotrijebljen od strane nepoznate kompanije radi promocije sumnjivih preparata za mršanje.

Nakon što je neko vrijeme ignorisala ovu prevaru, pjevačica je odlučila stati ukraj onima koji profitiraju na njenom imenu.

Milica Todorović, koja je posljednjih mjeseci pod lupom javnosti zbog privatnog života i priča da je otac njenog djeteta u braku, bila je vidno bijesna zbog laži koje se šire internetom. Kako bi zaštitila sebe i svoje fanove, javno se oglasila i poručila da će pravdu potražiti na sudu.

– Razne kompanije koje se bave, nemam pojma čime, „za mršanje“, iskorištavaju moj lik za reklamu nekog proizvoda… Pustila sam vas mjesec da ovo prođe, a sada ću da vas tužim. Sram vas bilo – poručila je Milica.

Inače, Milica Todorović se nedavno ostvarila kao majka, a svom izabraniku je priredila posebno iznenađenje povodom rođendana. Daleko od gradske vreve i radoznalih pogleda, par je uživao u privatnosti na obroncima planine Kosmaj.

– Milica je željela da ovaj rođendan njenog partnera bude potpuno posvećen njima i vremenu koje provode zajedno, pa su telefone i društvene mreže gotovo potpuno sklonili sa strane. Dan su proveli šetajući prirodom, ispijajući kafu na terasi s pogledom na šumu i uživajući u tišini koju rijetko imaju priliku osjetiti zbog brzog načina života i brojnih poslovnih obaveza. Bilo je i nekoliko bliskih prijatelja. Sve je izgledalo kao scena iz romantičnog filma – rekao je izvor za domaće medije.Dodao je da je pjevačica vodila računa o svakom detalju kako bi njen partner bio sretan.

– Moglo se vidjeti koliko joj je stalo da njen partner bude sretan. Atmosfera je bila veoma emotivna i iskrena. Sve nedaće i problemi sada su iza njih. Iako je publika poznaje kao energičnu i duhovitu, Milica je zapravo veoma nježna i romantična kada su emocije u pitanju, pa ne čudi što je svom dečku organizovala iznenađenje o kojem se već priča – zaključio je izvor.

