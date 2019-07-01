Telefon zvoni u četvrtak uveče i sve se mijenja: 3 znaka dobijaju vijest koju nisu očekivali

Nije reč o lutriji niti o nesreći. Reč je o informaciji koja je tiho stajala iza ugla nekoliko meseci, a sada konačno kuca na vrata.

Blizanci: poruka od osobe koju ste odavno otpisali

Blizanci, otvorite telefon bez straha. Neko koga ste pre godinu dana skinuli sa liste prioriteta vraća se sa konkretnom ponudom, ne sa praznim izvinjenjem. Marsova energija u vašem polju komunikacije čini da reči ovog puta imaju težinu, a ne miris parfema iz prošlosti.

Najveći rizik je da reagujete prebrzo. Sačekajte 24 sata pre nego što odgovorite, jer prva emocija nije uvek prava emocija. Petak ujutru donosi jasniju sliku, a tada ćete znati da li se vraćate u staru priču ili pišete potpuno novu glavu.

Devica: papir koji ste čekali tri meseca konačno stiže

Device, ovo je nedelja kada birokratija radi za vas, a ne protiv vas. Rešenje, ugovor ili odobrenje koje vam je neko provlačio kroz fioke od februara stiže u petak prepodne. Neće biti svečano, biće suvo, ali iza tog suvog papira sedi konkretna svota ili konkretna prilika.

Ne trošite energiju na ljutnju što je trebalo ovoliko dugo. Vaš znak inače pamti svaku nepravdu, ali ovoga puta naplata stiže sama. Razgovor sa članom porodice u subotu otvara još jednu temu o kojoj ste odbijali da pričate.

Šta tačno znači iznenadna vest u astrologiji

Iznenadna vest u astrologiji vezuje se za tranzite Urana i brze aspekte Merkura. Reč je o informaciji koja stiže van očekivanog kanala, menja kratkoročne planove i otkriva nešto što je već postojalo, ali nije bilo vidljivo.

Ribe: telefonski poziv koji ćete pamtiti godinama

Ribe, vaš deo nedelje počinje u subotu uveče. Poziv ili glasovna poruka iz inostranstva, ili od osobe koja se odselila, donosi predlog koji prvo zvuči neozbiljno. Spustite slušalicu i razmislite pažljivo do ponedeljka.

Neptun u vašem znaku ume da uveliča i lepe i ružne strane svake ponude. Zato je prvi instinkt ovog puta varljiv, a drugi pogled iskreniji. Pitajte konkretne cifre i konkretne datume, ne dozvolite da vas ponesu fraze o boljem životu.

Kako da ne propustite trenutak

Najgora stvar koju ova tri znaka mogu da urade jeste da budu dostupni samo polovično. Ostavljen telefon u drugoj sobi, ignorisan mejl jer „deluje kao spam“, odložen razgovor sa rođakom, sve su to filteri koji zadržavaju upravo onu vest koju nisu očekivali. Ostavite kanale otvorene od četvrtka uveče do nedelje u podne.

Astrologija ne donosi vesti, ona samo otključava trenutak u kome ste spremni da ih čujete. Ako ste prepoznali svoj znak, znate šta vam je činiti. Ako niste, posmatrajte, jer iznenadna vest za znake oko vas može da promeni i vašu nedelju.

Koja vest vas je u poslednjih godinu dana najviše iznenadila, ona koju ste se nadali ili ona koja vas je pogodila iz vedra neba

