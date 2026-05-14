Tokom ronjenja na Maldivima poginulo pet talijanskih državljana

PET TALIJANSKIH državljana poginulo je na Maldivima tijekom ronjenja na atolu Vaavu, gdje su istraživali podvodnu špilju na dubini od 50 metara. Među žrtvama su, prema prvim informacijama, Monica Montefalcone, izvanredna profesorica sa Sveučilišta u Genovi, i njezina dvadesetogodišnja kći. Tragediju su potvrdile lokalne vlasti i talijansko Ministarstvo vanjskih poslova, piše Corriere della Sera.

Potvrđena smrt petero ronioca

Tijela petero stradalih ronioca su pronađena. Bili su na ronilačkom izletu organiziranom sa safari broda “Duke of York” u blizini otoka Alimathà. Talijanska konzulica Giorgia Marazzi vijest je komentirala s tek nekoliko riječi: “Riječ je o tragediji, ne mogu ništa više dodati”. Pretpostavlja se da bi i treća žrtva mogla biti bliska rođakinja profesorice Montefalcone.

Maldivska policija zaprimila je dojavu o nestanku ronioca oko 13:45 sati po lokalnom vremenu, nakon čega je pokrenuta potraga tijekom koje su pronađena tijela. U vrijeme nesreće vremenski uvjeti na tom području bili su izrazito nepovoljni.

Teški vremenski uvjeti

Meteorološka služba izdala je žuto upozorenje zbog vjetrova koji su puhali brzinom od 25 do 30 milja na sat, s udarima do 50 milja na sat. Službena imena svih žrtava, kao ni točan uzrok tragedije, još nisu objavljeni,piše Index

Iz talijanskog Ministarstva vanjskih poslova priopćeno je kako su “ronioci stradali dok su pokušavali istražiti špilje na dubini od 50 metara, a rekonstrukciju nesreće još uvijek provode maldivske vlasti”. Ministarstvo i talijansko veleposlanstvo u Colombu prate slučaj s najvećom pozornošću te rade na obavještavanju obitelji stradalih, kojima će biti pružena sva potrebna konzularna pomoć.

