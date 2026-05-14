Bubrezi stare najbrže: Organ o kojem većina ljudi ne vodi dovoljno računa

Kada govorimo o starenju, većina ljudi prvo pomisli na bore, sijedu kosu ili sporiji metabolizam. Međutim, proces starenja ne pogađa samo izgled, već i unutrašnje organe, a stručnjaci upozoravaju da bubrezi spadaju među organe koji najbrže stare.

Poseban problem je što slabljenje funkcije bubrega često prolazi potpuno neprimjetno. Godinama mogu raditi slabije bez jasnih simptoma, zbog čega mnogi tek na rutinskim pregledima saznaju da postoji problem.

Bubrezi svakodnevno filtriraju krv, izbacuju štetne materije iz organizma, regulišu nivo tečnosti i minerala te pomažu u kontroli krvnog pritiska. Zbog stalnog opterećenja, ali i izloženosti toksinima i promjenama krvnog pritiska, njihove osjetljive strukture s vremenom se troše.

Dodatni izazov je činjenica da se bubrežno tkivo teško obnavlja. Kada se jednom izgube funkcionalne jedinice bubrega nefroni organizam ih ne može nadoknaditi.

Simptomi koji mogu ukazivati na problem

Iako bolest bubrega često dugo nema jasne znakove, neki simptomi mogu upozoravati na smanjenu funkciju:

– hronični umor

– oticanje nogu i zglobova

– učestalo mokrenje, posebno noću

suha i koža koja svrbi

– problemi s koncentracijom

– povišen krvni pritisak

Šta ubrzava starenje bubrega?

Ljekari ističu da određene navike i zdravstvena stanja mogu znatno ubrzati propadanje bubrega:

– visok krvni pritisak

– dijabetes

– pretjeran unos soli

– pušenje

– nedovoljan unos vode

Visok krvni pritisak i šećerna bolest posebno oštećuju sitne krvne sudove i filtere unutar bubrega, što s vremenom smanjuje njihovu sposobnost rada,piše Avaz

Kako sačuvati zdravlje bubrega?

Stručnjaci savjetuju nekoliko jednostavnih navika koje mogu pomoći u očuvanju funkcije bubrega:

– redovna kontrola krvnog pritiska i šećera u krvi

– dovoljan unos vode tokom dana

– manje soli i procesirane hrane

– ishrana bogata voćem, povrćem i integralnim žitaricama

– redovni preventivni pregledi krvi i urina

Pravovremena kontrola i zdrave životne navike mogu značajno usporiti starenje bubrega i smanjiti rizik od ozbiljnih komplikacija.

