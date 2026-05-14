Region

Strašan video iz Beograda: Automobil “pokosio” demostranta

4.9K  
Objavljeno prije 24 minute

U centru Beograda danas je počeo još jedan u nizu protesta protiv aktuelne vladavine Aleksandra Vučića.

I ovaj put organizaciju su preuzeli studenti koji su odlučili blokirati jednu od ulica za saobraćaj, ali na samom početku došlo je do incidenta i to ozbiljnog.

Naime, vozač Opela je udario starijeg čovjeka. Policija ga je odmah privela nekoliko metara dalje.

View this post on Instagram

A post shared by 192.RS (@192_rs)


MUP bi uskoro trebalo da se oglasi o ovom slučaju.

Na društvenim mrežama pojavio se i snimak ovog incidenta koji nikoga nije ostavio ravnodušnim.


NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.
Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh