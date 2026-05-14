Darijana Filipović: Ako se nastavi nepravda prema Hrvatima, treći entitet je jedan od mogućih odgovora

Darijana Filipović kandidatkinja za članicu Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz HDZ-a, govorila je na tribini u Zagrebu koju je organizovala Zajednica utemeljitelja HDZ-a, gdje je iznijela stavove o političkom položaju Hrvata u BiH i mogućim rješenjima ustavne krize.Treći entitet

Filipović se osvrnula na ideju trećeg entiteta, odnosno prijedloge o teritorijalnoj reorganizaciji Federacije Bosne i Hercegovine na dvije jedinice, kako navodi HMS.

Iako je istakla da treći entitet nije u “primarnom fokusu političkog djelovanja”, navela je da se o takvim opcijama razgovaralo i tokom pregovora o Vašingtonskom i Dejtonskom sporazumu te da ideja i dalje postoji u političkim krugovima bliskim HDZ-u.

– Ako se ovakav odnos prema Hrvatima nastavi, treći entitet ostaje jedan od modela ili razmatranja na koji hrvatski narod nastoji odgovoriti na nepravdu koja mu se događa – rekla je Filipović.

Dodala je da se ta ideja u Sarajevu, kako tvrdi, “negativno prikazuje” te da se time, prema njenim riječima, pokušavaju ograničiti politički stavovi Hrvata.

– To je definitivno pokušaj da se zaustave politička promišljanja hrvatskog naroda o tome kako otkloniti neravnopravnost, jer bi u tom slučaju trebalo priznati da nepravda zaista postoji – navela je Filipović.

Drugi kandidati

Govoreći o drugim kandidatima za Predsjedništvo BiH, komentarisala je Slavena Kovačevića i Zdenka Lučića.Za Kovačevića je kazala da se kandiduje kao hrvatski predstavnik, a traži podršku bošnjačkog biračkog tijela, dok je za Lučića navela da ima pravo na kandidaturu, ali da se mora voditi računa o “izbornoj matematici”.

– Svaki dodatni kandidat za hrvatskog člana Predsjedništva smanjuje šanse Hrvatima da izaberu svog legitimnog predstavnika – poručila je Darijana Filipović u Zagrebu,pišu Avaz

Facebook komentari