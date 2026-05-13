Štimac prišao Rahimiću: “Šta je Ibro, hajmo se ja i ti pobiti”

Sve je kulminiralo kada je kapiten Zrinjskog Nemanja zakuhao sa trenerom Veleža Ibrom Rahimićem, a na snimku Vijesti.ba može se čuti kako mu govori: “Bolji smo duplo od vas, zato vas dobijamo”.



Prije toga su fudbaleri Zrinjskog slavili pjevajući pjesmu u kojoj stadion Veleža nazivaju “livadom”, što je revoltiralo domaće igrače, ali i navijače.

Dok su neredi trajali, trener Zrinjskog Igor Štimac je prišao treneru Veleža Ibri Rahimiću i u pomalo šaljivom tonu mu rekao: “Šta je Ibro, hajmo se ja i ti pobiti”. Štimac je na ovaj način želio smiriti strasti, jer se vidi kako se potom zagrlio sa svojim kolegom na drugoj strani,pišu Vijesti

Međutim, njegov kapiten Nemanja Bilbija nije bio tako raspoložen jer je razmijenjivao prijetnje sa trenerom Veleža, što se može jasno čuti na našem snimku.

