Trump tvrdi: Oživjeli smo mrtvog čovjeka pomoću novog lijeka

Predsjednik SAD Donald Trump u ponedjeljak je na konferenciji za medije rekao da novi lijek, koji nije imenovao, “može vraćati ljude iz mrtvih”.

Obraćajući se novinarima, Trump je s entuzijazmom opisao djelovanje navodnog lijeka.

“Liječili smo ljude koji su bili mrtvi”, izjavio je. “Imali smo slučaj osobe kojoj su dali posljednju pomast – bila je otpisana, djeca su plakala i sve ostalo – a onda smo joj počeli davati ovaj lijek. I osoba se oporavila. Stvar funkcioniše.”

Tijekom oba Trumpova mandata, američka se javnost navikla na bujicu neistina, a njegovi suradnici često pokušavaju naknadno ublažiti ili reinterpretirati takve izjave. Na primjer, mogli bi tvrditi da “mrtav” nije značilo doslovno mrtav, već da je to bio samo predsjednikov slikovit način da opiše nekoga tko je bio vrlo bolestan.

Ako se pogleda snimka cijelog obraćanja, može se rekonstruirati kako je Trump došao do ove bizarne izjave. Govorio je o Zakonu o pravu na pokušaj (Right to Try Act), koji je donesen tijekom njegove prve administracije. Taj zakon omogućuje terminalno bolesnim pacijentima korištenje eksperimentalnih tretmana s malim izgledima za uspjeh, a koji bi se inače smatrali prerizičnima ili nedovoljno testiranima.

Čini se da je Trump, u svom prepoznatljivom stilu, uzeo ideju o oporavku teško bolesnog pacijenta – što je rijetko, ali se događa – i preuveličao je.

Također je važno napomenuti da je, kao i kod mnogih Trumpovih političkih narativa, stvarni učinak Zakona o pravu na pokušaj sporan. Kako je portal Stat izvijestio još 2024. godine, pacijenti su i prije donošenja tog zakona imali mogućnost pristupa eksperimentalnim tretmanima. Kritičari tvrde da je novi zakon zapravo potkopao njihovu pravnu zaštitu u slučaju da ih u tako ranjivom životnom trenutku iskoriste šarlatani, pišu Vijesti..

