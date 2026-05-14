Jedan pogrešan potez na naplatnim kućicama može vas skupo koštati

Jeste li se ikada našli u situaciji da vozite autoputem i prilikom dolaska na naplatne kućice promašite traku za izlaz? Primjerice, umjesto trake za plaćanje ENC uređajem, završili ste u traci gdje se plaća isključivo gotovinom ili karticama. U tom trenutku, kada se rampa ne želi dignuti, mnogi vozači rade nepromišljeni potez, ubacuju u rikverc i pokušavaju se prebaciti u željenu traku.

Takav manevar u Hrvatskoj može vas koštati do 920 eura.

Vožnja unazad ili okretanje na naplatnim kućicama strogo su zabranjeni. Prema članku 140. Zakona o sigurnosti saobraćaja na cestama, minimalna kazna za vožnju unazad ili okretanje na naplatnim kućicama iznosi 390 eura, a u evidenciju se upisuju i tri negativna prekršajna boda (ako je donesena pravomoćna presuda).

Razlog visokih kazni je sigurnost: u okruženju dizajniranom za vožnju isključivo prema naprijed, svaki neočekivani pokret potpuno remeti tok saobraćaja i višestruko povećava rizik od nesreće.

Šta učiniti ako zaglavite u krivoj traci?

Kada shvatite da ste ušli u krivu voznu traku na naplatnoj stanici – nemojte paničariti. Bez obzira na kolonu vozača iza vas koji nervozno trube – ostanite mirni. Rješenje vam je na dohvat ruke.

Na svakom uređaju za plaćanje postoji gumb za pomoć kojim zovete operatera. U komunikaciji s nadležnom osobom slijedite upute i dogovorite kako dalje. Operater vam može daljinski dignuti rampu, izdati karticu ili vas uputiti kako da cestarinu platite na licu mjesta bez potrebe za opasnim manevrima. Šta god napravili, nemojte krenuti u rikverc, piše Autoklub.

Vožnja unazad na autoputu smatra se teškim prekršajem, čak i ako se autom pomaknete samo nekoliko metara unazad.

