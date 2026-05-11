“Kriv sam”

Međutim, kako je naglasio, svi, od vrha do dna političke, vojne i sigurnosne hijerarhije, također snose odgovornost , dok je pravo pitanje što se dogodilo nakon tog dana, a ne što mu je prethodilo.

Kada su ga u intervjuu za američku televizijsku mrežu pitali kako to da su svi koji su bili zaduženi za sigurnost tijekom napada dali ostavke ili su zamijenjeni osim njega, Netanyahu je rekao da su neki otišli jer im je istekao mandat, dok su samo “jedan ili dvojica tvrdili da preuzimaju odgovornost, ali nije jasno što to znači”.

„Pogledajmo politički, vojni i sigurnosni vrh. Svi snose dio odgovornosti , od premijera nadolje“, rekao je, ponavljajući svoj prijedlog o formiranju politički imenovanog istražnog povjerenstva, umjesto neovisnog državnog povjerenstva, koje i dalje odbija osnovati.

Rekao je da misli da je pravo pitanje što se dogodilo nakon 7. listopada .

“Moja je odgovornost bila da Izrael izvučem iz tog strašnog smrtonosnog obruča koji su Iranci postavili oko nas. I to smo uradili sistematski i odlučno, na svakom od tih sedam frontova, jedan po jedan, i potisnuli talas terora”, istakao je on.

Netanjahu je ponovio da je pre 7. oktobra smatran “možda najuzdržanijim premijerom u istoriji Izraela”, ali da se to promenilo nakon napada.

Govoreći o politici prema Hamasu, rekao je da nije imao nameru da pokreće širok rat pre 7. oktobra, iako su, prema brojnim izveštajima, postojali planovi za eliminaciju rukovodstva Hamasa koji nisu bili prihvaćeni.

“Ovo se očigledno promijenilo 7. oktobra jer su hteli da nas unište. Video sam to kao napad osovine Irana koja pokušava da nas uništi”, rekao je Netanjahu i dodao da je Izrael nakon toga ratovao na više frontova, uključujući Hezbolah u Libanu i Hute u Jemenu.

U vezi sa Iranom, Netanjahu je rekao da ne može da predvidi ishod sukoba.

