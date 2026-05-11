“Trump je i dalje dobrodošao”

Objavljeno prije 55 minuta

Poziv američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da dođe u Moskvu i dalje je važeći, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, javlja TASS.

„Da, naravno. Ne sumnjam da bi ruski predsjednik (Vladimir Putin ) uvijek želio sresti svog američkog kolegu u Moskvi . To mu govori svaki put kad razgovaraju telefonom“, rekao je Peskov.

Sredinom kolovoza 2025. godine održan je samit u vojnoj bazi u blizini Anchoragea na Aljasci, tijekom kojeg su se čelnici Ruske Federacije i Sjedinjenih Država sastali otprilike tri sata.

Summit je također uključivao promjenu formata: sastanak nasamo u limuzini američkog predsjednika na putu do glavnog mjesta pregovora i manji sastanak, u parovima, uz sudjelovanje pomoćnika i šefova diplomatskih agencija.

Putin i Trump su posljednji telefonski razgovor imali 29. travnja, tijekom kojeg je ruski predsjednik obavijestio svog kolegu o spremnosti da proglasi prekid vatre tijekom proslave Dana pobjede .


