“Trump je i dalje dobrodošao”

„Da, naravno. Ne sumnjam da bi ruski predsjednik (Vladimir Putin ) uvijek želio sresti svog američkog kolegu u Moskvi . To mu govori svaki put kad razgovaraju telefonom“, rekao je Peskov.

Sredinom kolovoza 2025. godine održan je samit u vojnoj bazi u blizini Anchoragea na Aljasci, tijekom kojeg su se čelnici Ruske Federacije i Sjedinjenih Država sastali otprilike tri sata.

Summit je također uključivao promjenu formata: sastanak nasamo u limuzini američkog predsjednika na putu do glavnog mjesta pregovora i manji sastanak, u parovima, uz sudjelovanje pomoćnika i šefova diplomatskih agencija.

Приглашение Трампу посетить РФ в силе, Путин всегда будет рад видеть его в Москве, заявил Песков:https://t.co/3SP7NGsuwJ Видео: Андрей Карташов/ТАСС pic.twitter.com/hNawJA3IZ1 — ТАСС (@tass_agency) May 11, 2026

Putin i Trump su posljednji telefonski razgovor imali 29. travnja, tijekom kojeg je ruski predsjednik obavijestio svog kolegu o spremnosti da proglasi prekid vatre tijekom proslave Dana pobjede .

