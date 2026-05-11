Ljepote domovine i Halidova “Romanija”: Na sjajan način najavljeni Zmajevi za SP

Objavljeno prije 47 minuta

U prostorijama NFSBiH danas je održana press konferencija na kojoj je selektor Sergej Barbarez saopštio spisak igrača na koje računa na predstojećem SP.

Na spisku selektora Barbareza našli su se sljedeći fudbaleri:

Golmani: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Osman Hadžikić

Odbrana: Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Nidal Čelik, Nihad Mujakić, Tarik Muharemović, Dennis Hadžikadunić, Sead Kolašinac

Vezni red: Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Armin Gigović, Ermin Mahmić, Ivan Bašić, Amar Memić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević.

Napad: Samed Baždar, Jovo Lukić, Haris Tabaković, Ermedin Demirović, Edin Džeko

Pretpozivi: Tarik Karić, Mladen Jurkas, Arjan Malić, Emir Karić, Jusuf Gazibegović, Ifet Đakovac, Dario Šarić, Amer Gojak i Haris Hajradinović.

Neposredno pred početak pressa na ekranu iza Barbareza i Spahića prezentovan je video koji je na originalan način saopštio putnike za SAD, Kanadu i Meksiko, a koji nikoga nije ostavio ravnodušnim.

Uz taktove Halidove “Romanije”, prikazane su prirodne ljepote BiH, a imena Zmajeva mahom su izgovarali članovi njihovih porodica.Reprezentacija Bosne i Hercegovine smještena je u grupu B sa reprezentacijama Kanade, Švicarske i Katara.

Prvi meč igramo sa Kanađanima 12. juna. Šest dana kasnije, 18. juna igramo sa Švicarcima, a grupnu fazu zatvaramo 24. juna sa Kataranima,pišu Vijesti

Prije Mundijala odigrat ćemo dvije prijateljske utakmice i to sa Sjevernom Makedonijom na Koševu 29. maja, a onda i sa Panamom u SAD-u 6. juna.


