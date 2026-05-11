Ljepote domovine i Halidova “Romanija”: Na sjajan način najavljeni Zmajevi za SP

Na spisku selektora Barbareza našli su se sljedeći fudbaleri:

Golmani: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Osman Hadžikić

Odbrana: Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Nidal Čelik, Nihad Mujakić, Tarik Muharemović, Dennis Hadžikadunić, Sead Kolašinac

Vezni red: Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Armin Gigović, Ermin Mahmić, Ivan Bašić, Amar Memić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević.

Napad: Samed Baždar, Jovo Lukić, Haris Tabaković, Ermedin Demirović, Edin Džeko

Pretpozivi: Tarik Karić, Mladen Jurkas, Arjan Malić, Emir Karić, Jusuf Gazibegović, Ifet Đakovac, Dario Šarić, Amer Gojak i Haris Hajradinović.

Neposredno pred početak pressa na ekranu iza Barbareza i Spahića prezentovan je video koji je na originalan način saopštio putnike za SAD, Kanadu i Meksiko, a koji nikoga nije ostavio ravnodušnim.

Uz taktove Halidove “Romanije”, prikazane su prirodne ljepote BiH, a imena Zmajeva mahom su izgovarali članovi njihovih porodica.Reprezentacija Bosne i Hercegovine smještena je u grupu B sa reprezentacijama Kanade, Švicarske i Katara.

Uz ovaj video je selektor Sergej Barbarez objavio spisak igrača koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na Mundijalu. Euforija pred prvenstvo se već osjeti na svakom koraku, a do početka je ostalo još tačno mjesec dana. #NFSBiH #zmajevi #FIFAWorldCup2026 #dreambigdreambih pic.twitter.com/hXbWbWWjot — NFS BIH (@NFSBiH) May 11, 2026

Prvi meč igramo sa Kanađanima 12. juna. Šest dana kasnije, 18. juna igramo sa Švicarcima, a grupnu fazu zatvaramo 24. juna sa Kataranima,pišu Vijesti

Prije Mundijala odigrat ćemo dvije prijateljske utakmice i to sa Sjevernom Makedonijom na Koševu 29. maja, a onda i sa Panamom u SAD-u 6. juna.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari