Posvađao se s prijateljem, pa mu izbo kćerku (12) da se osveti: Zario joj šarafciger u pluća

Djevojčica (12), koja je prošle sedmice izbodena nasred ulice u Alba Juliji u Rumuniji, u napadu koji se dovodi u vezu s osvetom zbog sukoba između napadača i njenog oca, ostat će na bolničkom liječenju najmanje mjesec dana.

Osumnjičeni muškarac (45) uhapšen je ubrzo nakon napada, a tužilaštvo je saopćilo da je djevojčica, prije nego što je mučki izbodena, krvnički prebijena.

Brutalan napad

Stravičan događaj desio se 8. maja, nešto poslije 13 sati, dok se dijete vraćalo iz škole. Djevojčica je vozila bicikl prema kući, dok je njen otac išao iza nje i nakratko zastao, očekujući da će je brzo sustići.

Djevojčica je nastavila vožnju kada joj je put iznenada preprečio muškarac na biciklu, koji ju je potom oborio na tlo.

– Dana 08. maja 2026. godine, oko 13:19 časova, vozeći bicikl ulicom u općini Alba Julija, osumnjičeni je preprečio put maloljetnoj osobi staroj 12 godina, koja je također vozila bicikl. U tom trenutku, uslijed već postojećeg sukoba s ocem žrtve, prijetio je maloljetnici, oborio je s bicikla i počeo je udarati šakama i nogama dok je ležala na zemlji – navedeno je u saopćenju tužilaštva.

Međutim, tu nije bio kraj brutalnom napadu.

– Zatim je maloljetnicu uhvatio za kosu i njenom glavom udarao o metalni stub saobraćajnog znaka, nakon čega ju je više puta ubo šarafcigerom u predjelu grudnog koša i lumbalnog dijela, a na kraju joj zabio šarafciger u leđa, nanijevši joj višestruke traumatske povrede – stoji u saopćenju,piše Avaz

Teške povrede

Djevojčica je zadobila teške povrede lica, ubodnu ranu na desnoj strani grudnog koša koja je izazvala kolaps pluća, kao i povrede kičme, ruku i nogu.

– Takve vrste povreda zahtijevaju do dva mjeseca medicinskog liječenja, a povrede grudnog koša ugrožavaju život maloljetnice – navodi tužilaštvo.

U napadu je povrijeđen i otac djevojčice, koji je stigao na mjesto događaja i zatekao stravičnu scenu. Pokušavajući zaštititi kćerku, i sam je napadnut.

Prema navodima, otac je više puta udaren šakom u lice, a osumnjičeni ga je ubo šarafcigerom u lijevu butinu i povrijedio mu desnu nogu.

Tužilaštvo je saopćilo da osumnjičeni ranije nije imao krivični dosije. Određen mu je pritvor do 30 dana.

