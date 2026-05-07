Brazilski predsjednik pokušava zaustaviti Trumpove nove carine…

Predsjednik Brazila Luiz Inácio Lula da Silva boravi u Washingtonu gdje se u četvrtak sastaje s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom, s ciljem da se izbjegnu nove američke trgovinske carine i unaprijedi ekonomska saradnja.

Lula želi obnoviti, kako je Trump ranije opisao, „odličnu hemiju“ između dvojice lidera, te otvoriti prostor za dogovore o ključnim mineralima i saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala, navode izvori bliski brazilskom predsjedniku, javlja Reuters.

– Ne znamo hoće li posjeta pomoći, ali je vjerovatnije da će pomoći nego da ne radimo ništa – rekao je jedan brazilski zvaničnik uključen u organizaciju sastanka.

Trump je prošle godine uveo visoke carine na brazilske proizvode, optužujući Brazil za politički progon bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara, koji je kasnije osuđen zbog pokušaja rušenja demokratije. Dio tih mjera kasnije je povučen, uključujući carine na govedinu i kafu, kako bi se ublažio rast cijena hrane u SAD-u.

Iako su neke mjere ukinute, brazilski proizvodi i dalje su opterećeni dodatnim carinama od 10 posto koje bi trebale isteći u julu.

Međutim, u Brazilu postoji zabrinutost da bi SAD mogao uvesti nove carine u okviru istrage o nepravednim trgovinskim praksama.

Tenzije dodatno pojačavaju sporovi oko digitalne trgovine, kao i visoke brazilske carine na određene proizvode, uključujući etanol.

Američki ured za trgovinu (USTR) je također optužio Brazil da značajan dio izvoza drvne građe potiče iz ilegalnih izvora, što brazilske vlasti odbacuju, tvrdeći da su smanjile deforestaciju na historijski nizak nivo.

Tokom nedavnih razgovora u Washingtonu, brazilski zvaničnici su izrazili zabrinutost da bi nove carine mogle biti uvedene, dok američka strana, prema njihovim tvrdnjama, nije pokazivala interes za suštinsko rješavanje sporova.

Postoje i napetosti zbog američkih planova da određene latinoameričke kriminalne grupe proglase terorističkim organizacijama, što Brazil odbacuje zbog mogućih posljedica po finansijski sistem i ekonomiju zemlje.

Umjesto toga, Lula će predložiti jačanje saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala, pranja novca i trgovine oružjem, piše Fena.

(24sata.info)

