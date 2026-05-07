Svijet

“Pobijeda bi Iran pretvorila u globalnu silu”

4.3K  
Objavljeno prije 17 minuta

Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Kalibaf izjavio je danas da će Iran postati “globalna sila” i ključni međunarodni akter ako pobijedi u trenutnom sukobu sa SAD-om i Izraelom.

U audio poruci koju su prenijeli iranski mediji, Kalibaf je rekao da će pobjeda u ratu donijeti i političke i ekonomske koristi zemlji.

„Konačna pobjeda u ovom ratu transformirat će Iran u utjecajnog igrača u međunarodnom sustavu, a upravo to postignuće utrt će put materijalnom i duhovnom napretku zemlje“, rekao je Kalibaf .

Istodobno je priznao da stanovništvo pati zbog rata i ekonomskih posljedica te je pozvao Irance da se ” žrtvuju kako bi olakšali napredak Irana prema pobjedi “, izvještava Press TV.

„Danas je vrijeme da se svi međusobno pomognemo kako bismo s manje poteškoća postigli veliki cilj pobjede i ponosa za naš dragi Iran … Naravno, postizanje tako velikog uspjeha dolazi s vlastitim poteškoćama“, rekao je.

Kalibaf je procijenio da se SAD nada da bi njihov ekonomski pritisak na Iran i takozvana pomorska blokada zemlje mogli utjecati na iranski narod i navesti ga na pobunu protiv vlastite vlade.

Prema njegovim riječima, povijest pokazuje da Iranci “podnose pritisak koliko god je potrebno kako bi zaštitili dostojanstvo svoje zemlje i religije”.


Teme:, , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh