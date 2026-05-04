Tramp najavio: “Projekat Sloboda”: Spremne rakete, preko 100 aviona i 15.000 vojnika

Donald Tramp (Trump) predsjednik SAD najavio je u nedjelju navečer počekat “Projekta Sloboda” u Hormuškom moreuzu koji bi trebao izvući blokirane brodove s ovog područja, a oglasila se i američka vojska.

U saopćenju Centralne komande SAD-a (CENTCOM) naglašeno je kako će američka vojska podržati Trampov projekat te su naglasili kako će se na taj način obnoviti sloboda plovide za komercijalne brodove u Hormuškom moreuzu.

– Misija, kojom upravlja predsjednik, podržavat će trgovačke brodove koji žele slobodno tranzitirati kroz ključni međunarodni trgovinski koridor. Četvrtina svjetske trgovine naftom na moru i značajne količine goriva i gnojiva prevoze se kroz moreuz – naveli su iz CENTCOM-a,piše Avaz

Povodom početka misije oglasio se i admiral Bred Kuper.

– Naša podrška ovoj odbrambenoj misiji je ključna za regionalnu sigurnost i globalnu ekonomiju, dok istovremeno održavamo pomorsku blokadu – rekao je admiral Bred Kuper (Brad Cooper), komandant CENTCOM-a.

Prošle sedmice, američki State Department je najavio novu inicijativu, u partnerstvu s Ministarstvom rata SAD, za poboljšanje koordinacije i razmjene informacija među međunarodnim partnerima u podršci pomorskoj sigurnosti u moreuzu. Konstrukcija pomorske slobode ima za cilj kombinovati diplomatsko djelovanje s vojnom koordinacijom, što će biti ključno tokom Projekta Sloboda.

Američka vojna podrška Projektu Sloboda uključivat će razarače s navođenim raketama, preko 100 kopnenih i pomorskih aviona, bespilotne platforme za više domena i 15.000 pripadnika vojske

