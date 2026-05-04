Trump: “Imali smo vrlo pozitivne razgovore s Iranom”

Predsjednik SAD Donald Trump najavio je pokretanje operacije “Projekt Sloboda” radi oslobađanja trgovačkih brodova zarobljenih u Hormuškom moreuzu.
Riječ je o plovilima zemalja koje nisu uključene u bliskoistočne sukobe, a koje su od Sjedinjenih Država zatražile pomoć, objavio je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
Trump je pojasnio kako su se “zemlje iz cijelog svijeta”, čiji su brodovi zapeli u moreuzu, obratile SAD-u za pomoć. Naglasio je da te zemlje “nemaju apsolutno nikakve veze” sa situacijom na Bliskom istoku, nazvavši ih “neutralnim i nevinim promatračima”.
Početak operacije “Projekt Sloboda”
“Rekli smo tim zemljama da ćemo, za dobro Irana, Bliskog istoka i Sjedinjenih Država, sigurno izvesti njihove brodove iz ovih ograničenih plovnih putova kako bi mogli slobodno nastaviti sa svojim poslom”, stoji u Trumpovoj objavi. Najavio je da će operacija, nazvana “Projekt Sloboda”, započeti u ponedjeljak ujutro po lokalnom bliskoistočnom vremenu.
Predsjednik je također prenio da su ga kapetani obavijestili kako se brodovi neće vraćati u to područje “dok ne postane sigurno za plovidbu i sve ostalo”.
Humanitarna gesta uz jasno upozorenje
Trump je istovremeno otkrio da njegovi predstavnici “vode vrlo pozitivne razgovore s Iranom”, koji bi, kako se nada, mogli “dovesti do nečega vrlo pozitivnog za sve”. Samu operaciju opisao je kao “humanitarnu gestu u ime Sjedinjenih Država, bliskoistočnih zemalja, a posebno zemlje Irana”, s ciljem da se oslobode “žrtve okolnosti”.
Kao razlog za hitnost naveo je da mnogim brodovima ponestaje hrane i drugih potrepština, što ugrožava zdravlje i higijenske uvjete posada.
Na kraju je uputio i nedvosmisleno upozorenje: “Ako se na bilo koji način ovaj humanitarni proces bude ometao, na to ometanje će se, nažalost, morati odgovoriti silom. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju.”, pišu Vijesti.