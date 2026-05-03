Eksplozivno do 2033. godine: Evo šta nam sprema Uran u Blizancima, važno je zapamtiti jedno

Ovo je jedan od najvećih tranzita u 2026. godini. Riječ je o dugo iščekivanoj promeni koja će vjerovatno uzdrmati naš način života, a možda čak i našu percepciju svijeta.

Tokom ove nedjelje, Uran je – planeta slobode, pobune, iznenađenja i buđenja – ušao u znak Blizanaca. Na ovoj poziciji će ostati sve do 2033. godine. Tokom ovih sedam godina, doći će do promjene našeg odnosa prema gotovo svemu, pa je važno razumjeti osnove ovog uticaja na našu svakodnevicu.

U astrologiji Uran simbolizuje preokret, a ponekad čak i haos. To je planeta koja nas tera na velike promjene kako bismo se lakše oslobodili raznih ograničenja. Kada se planeta revolucije poravna sa Blizancima, koji su najveće ,,pričalice” zodijaka, sva njena energija se koncentriše na jednu tačku: naš način komunikacije i otvaranja ka svijetu.

Ulazimo u eru u kojoj će informacije eksplodirati, priče će se množiti, a želja za razumijevanjem i razmjenom postati ključni dio naše svakodnevice. Vijesti će nas često zateći nespremne, pogađajući nas brže nego što stignemo da ih obradimo.

Uran u Blizancima nas podstiče da preispitamo informacije koje slijepo ponavljamo i razlikujemo ideje koje nas oslobađaju od onih koje nam samo rasipaju pažnju. Kako naša tela i nervni sistem duboko upijaju svaki digitalni nadražaj, ključno je pronaći način za usporavanje kako bismo povratili bistrinu misli.

Ovaj planetarni tranzit menja našu povezanost sa svetom kroz sve primijetniji povratak analognim vrijednostima, uz postepeno odmicanje od ekrana. Baš kao što su sredinom prošlog vijeka radio i televizija iz korijena promijenili društvo, naredne godine donose novu tehnološku i komunikacionu revoluciju koja zahteva veću ličnu slobodu i fleksibilnost, prenosi Elle.

