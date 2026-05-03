Kilometarske kolone na ulazu i izlazu iz BiH

Na graničnom prelazu Kamensko duge su kolone vozila u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Srebrenik-Tuzla (u mjestu Tinja Donja) saobraćaj je obustavljen do daljnjeg. Saobraća se lokalnim obilaznicama do završetka policijskog uviđaja.

Na osnovu dosadašnjih iskustava, vozače koji danas (03.05.) putuju iz pravca juga prema unutrašnjosti zemlje upozoravamo na izražene gužve i moguće zastoje na magistralnoj cesti M-17, na relaciji Mostar-Sarajevo.

Također, savjetujemo vozačima da prije polaska, obavezno provjere stanje na cestama putem BIHAMK izvještaja i kamera dostupnih na web stranici bihamk.ba, te budu spremni na dužu vožnju alternativnim pravcem, ali s manjim rizikom od potpunih zastoja.

Za sve koji iz smjera srednje Dalmacije putuju prema unutrašnjosti Bosne i Hercegovine, kao jedan od alternativnih pravaca savjetujemo korištenje dionice Kupres-Bugojno-Rostovo-Vitez-Sarajevo, koja se u praksi pokazala rasterećenijom u danima pojačanog saobraćaja.

Vozačima koji se vraćaju iz južnijih dijelova Dalmacije, od Makarske prema Dubrovniku, napominjemo da za sve one koji eventualno razmatraju alternativni pravac preko Tjentišta prema Foči, i dalje važi zabrana saobraćaja na dionici Dobro Polje-Miljevina.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina (Banj Brdo) vozila do 3,5 t saobraćaju jednom trakom, naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen,pišu Vijesti

Na magistralnoj cesti M-5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu (bajpas) u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A-1 Kakanj-Lašva, u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno-desnom stranom, smjer Lašva-Kakanj.

Na autocesti A-1 dionicama Sarajevo sjever-Podlugovi i Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

