Uznemirujuća snimka: U Šibeniku vezao psa za auto i vukao ga po cesti

Objavljeno prije 24 minute

Na Facebook stranici Šibenske šape objavljena je uznemirujuća snimka koja prikazuje psa zavezanog za automobil, dok automobil vozi, a pas trči za njim. Iako nije objavljeno kada je tačno snimka nastala, na stranici navode da je sve snimljeno danas.

Administratori stranice prvo su objavili fotografije psa, uz napomenu da je pronađen kako luta gradom s lancem.Potom su objavili i snimku psa zavezanog za automobil.

“Ovo je DNO DNA!!! Vlasnik je došao po psa kojeg smo maloprije objavili. Tražimo od nadležnih da hitno reagiraju.Ovo je nedopustivo!!!”, stoji u objavi.

Prema pisanju portala Šibenik.in, sve se dogodilo danas ujutro na cesti iznad šibenskog kvarta Vidici.

Čovjek čiji se broj nalazi na automobilu koji je vukao psa kaže za 24sata da to nije njegov auto te da je auto prodao.”Svi živi me zovu cijelo jutro. Prodao sam auto, na njemu je ostao broj moje firme. Čovjek nije maknuo naljepnice. Sve ću ih tužiti”, rekao je,pišu Vijesti


