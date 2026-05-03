Sedmični horoskop od 4. do 10. maja: Strijelcu se sve vrti oko novca, Škorpije

Sedmični horoskop za 4. do 10. maj 2026. godine nagovještava rješenja nekih problema i bolje vrijeme za mnoge znakove. Nakon prošle nedjelje otkrivajućeg punog Meseca u Škorpiji, Mjesec u Strijelcu na početku nedjelje čini da se svi osećamo optimističnije u stremljenju ka rešenjima.

Mjesec u Jarcu 5. maja nam pomaže da postavimo novi cilj tokom ove magnetne sezone Bika. Saturnov tranzit nas inspiriše da poboljšamo svoju radnu etiku pre nego što Pluton krene retrogradno i usmeri našu pažnju ka unutra. 8. maja, Mesec u Vodoliji se poravnava sa Uranom, pomažući nam da bolje komuniciramo i povežemo se sa drugima.

Ovan – oslobađate se negativnog načina razmišljanja

Mesec u Strelcu na početku nedelje pomaže vam da se oslobodite negativnog načina razmišljanja koji vas je sputavao. Mesec u ovom položaju osnažuje vas, Ovnove, i pokazuje vam da je sve moguće.

Donošenje važnih odluka je tema kada je Mesec u Jarcu. Pogledajte stvari novim sočivom i ne dozvolite da vas ego zamagli. Lako postižete kompromise kada ste strpljivi i spremni da slušate druge.

Mesec u Vodoliji vam pomaže da popravite odnose i pokažete ljubav onima oko sebe. Kvalitetne veze se osećaju posebno ispunjavajuće u ovom trenutku.

Bik – proširujete svoje vidike

Sa Mesecom u Strelcu, imate želju da putujete ili proširite svoje vidike. Nakon punog Meseca u Škorpiji prošle nedelje, bolje razumete sebe. Sada kada Uran više nije u vašem znaku, očigledno je koliko ste sazreli.

Očekujte nove početke i promene u svom odnosu ove nedelje. Dajte prioritet ljubavi i radosti dok se krećete kroz ovaj novi pejzaž. Mesec u Jarcu u utorak olakšava fokusiranje na sreću.

Kada Mesec pređe u Vodoliju, važno je verovati u proces. Oslobodite se straha i verujte sebi. Ne oklevajte od novih odgovornosti.

Blizanci – počnite da radite zadatke na vrijeme

Tema ove nedelje je sreća. Uran u vašem znaku donosi uzbudljiva nova iskustva. Menjate svoj način razmišljanja i postajete optimističniji.

Venera nastavlja da jača vaše samopouzdanje i čini vas privlačnijim drugima. Mesec u Strelcu dodaje proslave i periode osnaživanja.

Tokom lunacija Jarca i Vodolije, moguće je stići tamo gde želite. Dajte sve od sebe i vjerujte svom sistemu podrške. Budite ispred sebe i planirajte. Ne počinjite svoje zadatke kada ste preblizu roka.

Rak – imate sjajne ideje

Mesec u Strelcu na početku nedelje donosi više strukture u vaše rutine. Istovremeno, ovo je prijateljski podsetnik da vodite računa o sebi i poštujete briljantne ideje koje dobijete tokom sezone Bika.

Mesec u Jarcu u utorak obogaćuje vaše veze. Pripremite se da se osećate punije nade, posebno ako vam je prošle nedelje pun Mesec ostavio gorak ukus u ustima. Učite kako da dodate stabilnost svojim odnosima.

Ovo je takođe vreme kada zahtevate više od drugih, jer ste manje spremni da se zadovoljite. Mesec u Vodoliji vam pomaže da vizualizujete pravac u kom želite da krene vaša karijera.

Lav – usmjerite energiju na ljubav

Nedeljni horoskop za 4. do 10. maj vas upozorava da razmislite o tome šta želite u svojim romantičnim vezama kada Mesec u Strelcu bude u opoziciji sa Venerom u Blizancima u ponedeljak. Tranziti ove nedelje odražavaju februarsko pomračenje u Vodoliji, pa se pripremite za pojavu sličnih tema.

Ako niste zainteresovani za romantiku, usmerite ovu energiju u bilo koje trenutne projekte. Mesec u Jarcu dodaje disciplinu i strukturu.

Kada Mesec uđe u Vodoliju u petak, konačno ćete moći da gledate kako plodovi vašeg rada cvetaju. Sezona Bika omogućava drugima da vide vaš naporan rad.

Djevica – porodica je glavna tema

Tokom Mjeseca u Strijelcu morate biti strpljiviji prema sebi. Ovaj lunarni tranzit vas takođe čini spremnijim da oprostite drugima. Porodica je velika tema tokom ovog perioda, i ako želite da se pomirite, Venera u Blizancima ide vam u prilog.

Mjesec u Jarcu u utorak vas podstiče da razmišljate van okvira i da stvarate nove ideje. Sezona Bikova donosi inspiraciju, a za kreativce je ovo početak nove ere.

Mjesec u Vodoliji u petak olakšava saradnju sa drugima. Samo budite sigurni da slušate i efikasno komunicirate.

Vaga – dobra saradnja sa ljudima

Ova nedelja se oseća oslobađajuće, jer stvarima pristupate sa novim razumevanjem i jasnoćom. Dinamika odnosa je važna ove nedelje, posebno u profesionalnom svetu.

Lunacije Strelca i Jarca vam pomažu da dobro sarađujete sa drugima. Obavezno razmotrite činjenice pre nego što dozvolite da Mars u Ovnu diktira vaše postupke. Budite diplomatski i strpljivi.

Na kraju nedelje, Mesec u Vodoliji se oseća kao resetovanje. Možete se opustiti i fokusirati na jačanje svojih temelja za budućnost.

Škorpija – veoma emotivan period za vas

Uran u Blizancima vam omogućava da nastavite svoju transformaciju. Sa Venerom sada u istom vazdušnom znaku, lakše je smisliti neke odlične ideje i napredovati ka svojim ciljevima.

Na početku nedelje, Mesec u Strelcu vas tera da razmišljate o svojim materijalnim stvarima. Razmislite o donaciji ili sređivanju svog prostora.

Mesec u Jarcu i Vodoliji nam pokazuje zašto je važno razvijanje poverenja u druge. Ovo je emotivan period, tako da je važno imati nekoga kome verujete. Provedite vreme sa porodicom i potrudite se da ih bolje upoznate.

Strijelac – stižu bolja vremena

Sezona Bika vas podseća da se oslobodite zamerki i prepustite toku, posebno nakon prošle nedelje punog Meseca u Škorpiji. Na početku nedelje, Mesec je u vašem znaku, podstičući vas da kopate u sebi.

Ovo je vreme za suočavanje sa prošlim strahovima. Sa Uranom u opoziciji prema vašem znaku, hrabriji ste i spremniji da učite iz ovog procesa.

Tokom Meseca u Jarcu i Vodoliji, javljaju se nove ideje i umetničke mogućnosti. Napišite taj prvi nacrt ili počnite da crtate svoje remek-delo. Narednih nekoliko nedelja će vas podstaći da stvarate čuda ako verujete u proces.

Jarac – odmorite se

Na početku nedelje obavezno se odmorite, preporučuje vam nedeljni horoskop za 4. do 10. maja.

Ponovo se pojavljuju teme vezane za romantične veze koje su započele tokom punog Meseca prošle nedelje. Ako treba da budete transparentniji sa partnerom, ohrabruje vas da to učinite ove nedelje.

Kada je Mesec u vašem znaku i u Vodoliji, podstaknuti ste da preuzmete liderske uloge. Ne oklevajte od novih odgovornosti. Mnogi ljudi vam se obraćaju za savet.

Vodolija – vi ste u centru pažnje ove nedjelje

Tokom punog Meseca u Škorpiji prošle nedelje, sve oči su bile uprte u vas. Sada je vreme da sebi date prioritet.

Mesec u Strelcu donosi promene u vaše društvene krugove i grupe prijatelja. Odjednom ste svesniji ljudi koji su tu za vas i onih koji nisu.

Biti svestan svog nivoa energije je neophodno tokom Meseca u Jarcu u utorak. Ako ste bili preopterećeni poslom, potrebno je da pronađete bolju ravnotežu i odvojite vreme za opuštanje.

Mesec u vašem znaku je energičan i nepredvidiv. U petak se povezuje sa Uranom, donoseći malo zabave i očaravajuće energije u vaš život.

Ribe – imate mnogo samopouzdanja i spremnosti za nove avanture

Nakon lunacije u znaku Škorpije prošle nedelje, osećate se mnogo samopouzdanije i spremnije da istražite nove avanture. Pratite svoju radoznalost ove nedelje. Mesec u Strelcu podstiče vašu maštu, dok Saturn u Ovnu pruža motivaciju.

U utorak, Mesec u Jarcu čini ovaj period opuštajućim. Nedeljni horoskop za 4. do 10. maj savetuje da provedete vreme sa prijateljima i upoznajte nove ljude.

Mesec u Vodoliji u petak vas čini povezanijim sa vašom zajednicom. Sezona Bika jača vaše veze i pomaže vam da budete timski igrač.

