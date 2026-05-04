Ovo je monstrum Elvis Selimović: U Tuzli ubio svog brata Eldina

U ulici Rade Uhlika, u tuzlanskom naselju Miladije, sinoć je počinjen zločin koji je potresao sve i kakav se ne pamti.

Kako je ranije objavio portal “Avaza”, Elvis Selimović usmrtio je svog brata Eldina Selimovića, nakon čega se udaljio s mjesta događaja.

Kako se ranije potvrdili iz Uprave policije MUP-a TK, ubistvo je počinjeno vatrenim oružjem, a i pored hitne intervencije Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla, povrijeđenom nije bilo spasa.

Kako je ranije objavio portal “Avaza” Elvis Selimović je bio od ranije poznat policiji. 2011. godine je hapšen zbog droge, a 2024. godine, kada je izašao na dopust iz zatvora, napravio je haos u Tuzli,piše Avaz

Prvo je oštetio nekoliko automobila, pucao iz pištolja, a onda se dao u bijeg. Kompletna Tuzla je bila blokirana, a policija ga je na kraju pronašla golog u grmlju.

