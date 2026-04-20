Prvi valovi cunamija udarili obalu Japana: Prijavljene žrtve i materijalna šteta

Prvi valovi cunamija stigli su do obala Japana, a prema podacima tamošnje meteorološke agencije, zasad najviši izmjereni val dosegnuo je 80 centimetara. Agencija je ranije izdala upozorenje kako bi valovi mogli narasti i do tri metra visine.

Prijavljene su prve žrtve i materijalna šteta. Japanska premijerka Sanae Takaiči osnovala je hitnu radnu grupu.Najviši val od 80 cm zabilježen je u mjestu Kuji u prefekturi Iwate,piše Avaz

U gradu Miyako, također u prefekturi Iwate, valovi su dosegnuli 40 cm, u Hachinoheu u prefekturi Aomori 30 cm, a u Urakawi na otoku Hokkaido izmjereno je 20 cm.

Japanska meteorološka agencija upozorila je da bi zemljotresi slične snage kao današnji, koji je imao magnitudu 7.5, mogli pogađati isto područje i tokom sljedeće sedmice. Izdavanje ovakvih upozorenja uobičajen je postupak nakon velikih zemljotresa.

Vlasti su pozvale građane na oprez zbog opasnosti od klizišta te mogućih novih zemljotresa kasnije tokom sedmice. Upozorile su i da bi nakon prvog vala cunamija mogao uslijediti još jedan, potencijalno veći val.

