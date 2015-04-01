Oglasio se Sladić: Evo kada se očekuje stabilizacija vremena

Objavljeno prije 48 minuta

Nakon sunčanog i ugodnog vikenda širom Bosne i Hercegovine, početak nove radne sedmice donio je promjenu vremena uz kišu i pljuskove.

Nestabilno u prvim danima sedmice

Bh. meteorolog Nedim Sladić ističe da će nestabilne vremenske prilike potrajati još neko vrijeme.

„Nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima očekuje se tokom prvog dijela radne sedmice“, kazao je Sladić.
Tipično aprilsko vrijeme

Ovakve vremenske oscilacije nisu neuobičajene za april, mjesec poznat po čestim i naglim promjenama.

Sunčani periodi često se brzo smjenjuju s kišom, vjetrom i padom temperature, što je karakteristično za proljetni prelazni period.
Stabilizacija uskoro

Iako tačan datum stabilizacije nije preciziran, očekuje se da će se vremenske prilike smiriti u drugom dijelu sedmice.


