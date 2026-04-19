Haris Džinović komentarisao vjenčanje bivše supruge Meline: “Da ja nisam Džinović, ništa to ne bi bilo glamurozno”

Pjevač Haris Džinović za Telegraf.rs prokomentarisao je vjenčanje svoje bivše supruge Meline, koja se jučer udala za britanskog biznismena Džefrija Pola Arnolda Deja (Jeffrey Paul Arnold Day).U razgovoru je kazao da “nije ispratio ništa i da ga to uopće ne zanima”.

– Nemam ja nikakvih želja ni poruka vezanih za nju, ona jednostavno ne postoji za mene i to je kraj. Čista praznina. Kao zrak… prema tome. Šta treba da komentarišem nešto što za mene ne postoji – rekao je Džinović.

U nastavku je dodao da je fokusiran na sina Kana.

– Ne zanima me šta se piše, niti me zanimaju dešavanja vezana za nju. To me ne interesuje, odavno sam, kada smo se razišli, okrenuo svoj život, svoje dijete. Prema tome, šta ja imam s tim? Može da se uda, da se ubije, šta god hoće… šta mene briga. Ma kakvi – nema šanse – ja da razmišljam o prošlosti, to mi ne pada na pamet – izjavio je,piše Avaz

Kaže da je posljednjih dana posvećen muzici i tenisu.

Uz to je poručio:

– Ja sam odavno krenuo dalje. Kakvi razvodi, kakva vjenčanja. Da ja nisam Haris Džinović, ništa od toga ne bi izgledalo glamurozno.

Podsjetimo, Melina se jučer udala za britanskog biznismena u Monaku, a nakon ceremonije par je jahtom stigao u Portofino, gdje je počelo višednevno slavlje.

