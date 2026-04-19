Ubijen član škaljarskog klana: Krsto Vujić izrešetan pred ženom i djetetom

Ovo saznaje nezvanično crnogorski portal “Dan” od više izvora.

Informaciju da je Vujić preminuo potvrdio je i njegov advokat Ognjen Radić koji ga zastupa u postupcima koji se protiv Vujića vode pred podgoričkim Višim sudom.

Kako je advokat Radić kazao, Vujić je preminuo sinoć oko 23 sata. On se nalazio u kritičnom zdravstvenom stanju usljed povreda koje je zadobio u napadu, a koje su se juče pogoršale.

O Vujiću su mediji izveštavali povodom sudskih postupaka koji se protiv njega vode pred Višim sudom u Podgorici. Pored suđenja u kojem je jedan od optuženih povodom ubistva Šćepana Roganovića, protiv Vujića su, od strane Specijalnog državnog tužilaštva, pokrenuti i predmeti zbog sumnje na šverc kokaina.

Upucan dok je ručao

Vujić je upucan u utorak, 14. aprila, oko 16 časova dok je ručao sa svojom partnerkom i bebom na terasi bara “Kibo” u okrugu Dijagonal Mar u Barseloni. U njega je, prema pisanju španskih medija, ispaljeno najmanje pet hitaca, od kojih su ga pogodila četiri. Zalutali metak pogodio je i slučajnu prolaznicu koja je zadobila lakše povrede,piše Nezavisne

Svjedoci pucnjave su ispričali da su bila najmanje dvojica maskiranih napadača, koji su se direktno uputili ka stolu za kojim se nalazila žrtva. Nakon što su ispalili više hitaca, žrtva je ostala da leži na podu sa više prostrelnih rana, od kojih su neke bile u predjelu vrata. Svjedoci su ukazali i da su napadači pobjegli u suprotnim smjerovima, te da je jedan od njih nešto bacio u žbunje u parku blizu terase, gdje je policija bezuspješno tražila oružje korišćeno u napadu.

Prema ranijem pisanju, navodi se i da je vlasnik objekta u kom se dogodila pucnjava takođe srpskog porijekla. Prema informacijama koje je dobio “ABC”, u pitanju je Nenad Vinčić, član balkanskog klana, koga je Civilna garda uhapsila u Barseloni 2018. godine zbog trgovine kokainom i heroinom.

