Gastroenterolog otkrio šta jede kako bi smanjio rizik od raka debelog crijeva

Prema Cancer Research Instituteu, jedna od pet osoba kojima se dijagnosticira ovaj oblik raka mlađa je od 55 godina. Iako tačni uzroci nisu potpuno razjašnjeni, gastroenterolog dr. Partha Nandi smatra da prehrana ima ključnu ulogu.

“Mislim da je prehrana značajan uzrok porasta raka debelog crijeva. Jedemo puno visoko prerađene hrane koja je siromašna vlaknima i bogata šećerom”, kaže za Parade, objašnjavajući da takva prehrana narušava crijevni mikrobiom i time povećava rizik od bolesti. Podijelio je šta jede kako bi smanjio rizik od raka debelog crijeva.

Doručak

Dr. Nandi za doručak najčešće jede jogurt s voćem, koje daje prirodnu slatkoću umjesto dodanog šećera. Jogurt sadrži probiotike koji hrane dobre bakterije u crijevima, što je važno za zdravlje. Naglašava da je raznolikost ključna pa voće često mijenja, primjerice borovnice ili ananas. “Važno je unositi različite hranjive namirnice, a ne stalno jesti isto”, ističe, dodajući da vlakna iz voća imaju ključnu ulogu, prenosi Index.hr.

Ručak

Ručak je njegov najveći obrok u danu, a jede ga polako i raspoređuje tokom nekoliko sati. “Ne pojedem sve odjednom, nego ga rasporedim tokom nekoliko sati”, kaže, objašnjavajući da tijelo tada treba najviše energije. Najčešće bira salatu s raznolikim sastojcima poput slanutka, kuhanih jaja, lososa i kvinoje. Zbog zasitnog obroka ne osjeća potrebu za grickalicama poput čipsa ili slatkiša.

Večera

Večera je jednostavna i temelji se na povrću poput brokule ili cvjetače te izvorima proteina poput piletine, ribe ili biljnih opcija. Dr. Nandi ističe da u kuhanju često koristi kurkumu, kim i đumbir, začine koji smanjuju upalu. “Večeru gledam kao obrok koji pomaže oporavku i smanjuje upale prije spavanja”, objašnjava.

Izbjegava gazirana pića i alkohol jer, kako navodi, negativno utječu na crijeva.

San

Iako nije riječ o hrani, san smatra ključnim dijelom zdravlja i naziva ga “hranom za mozak”. Trudi se spavati barem sedam sati jer odmor pomaže imunološkom sistemu i oporavku organizma. “San je hrana za vaš imunološki sistem i cijelo tijelo”, ističe.

Istraživanja pokazuju da manjak sna povećava rizik od brojnih bolesti, uključujući dijabetes i bolesti srca.

