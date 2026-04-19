Svaštara

Tajna produktivnosti najbogatijih ljudi na svijetu: Zašto oni uvijek isključe zvuk na telefonu i kako to mijenja mozak

2.0K  
Objavljeno prije 7 minuta

U svijetu stalnog protoka informacija, poziva i obavještenja, pažnja je postala jedan od najvrijednijih resursa. Zato mnogi uspješni ljudi svjesno biraju tišinu umjesto beskonačnog “bombardovanja” informacijama sa pametnih telefona.

Ovo nije samo navika, već strategija koja ima naučno utemeljenje. Istraživanja iz oblasti kognitivne psihologije pokazuju da čak i kratki zvučni signali mogu značajno smanjiti produktivnost i negativno uticati na kvalitet razmišljanja.

Svako obavještenje predstavlja mikro-prekid. Čak i kada osoba ne uzme telefon u ruke, mozak biva ometen samim zvukom. Naučnici su dokazali da je nakon takvog prekida potrebno od nekoliko minuta pa do pola sata da se osoba potpuno vrati u stanje duboke koncentracije. Zato ljudi koji rade na složenim zadacima minimiziraju sve vanjske podražaje.

Kada nema stalne buke, mozak funkcioniše drugačije, prelazi u režim duboke analize. To omogućava bolje procesuiranje informacija, donošenje promišljenijih odluka i izbjegavanje impulsivnih reakcija.

Upravo ta sposobnost dubokog razmišljanja razlikuje uspješne ljude od onih koji stalno samo reaguju na vanjske stimulanse.

Zvuk telefona je signal koji nas tjera da reagujemo odmah. U suštini, to znači predavanje kontrole nad sopstvenom pažnjom drugim ljudima ili algoritmima. Isključivanjem zvuka, osoba sama odlučuje kada će odgovoriti na poruke ili pozive, značajno smanjuje nivo svakodnevnog stresa i održava unutrašnju stabilnost i mir.

Stalna obavještenja aktiviraju reakciju anksioznosti. Čak i ako su u pitanju sitnice, tijelo reaguje kao na signal od velike važnosti. Tišina pomaže da se smanji napetost, izbjegne kognitivno preopterećenje i dugoročno poboljša kvalitet sna, što direktno utiče na opšte blagostanje.

Uspješni ljudi često rade u režimu “deep work”, dubokog uranjanja u zadatak. To je nemoguće postići uz stalna ometanja. Isključen zvuk telefona stvara neophodan prostor za koncentraciju i višestruko povećava efikasnost rada, pretvarajući sate truda u mjerljive rezultate.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh