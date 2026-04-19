Tajna produktivnosti najbogatijih ljudi na svijetu: Zašto oni uvijek isključe zvuk na telefonu i kako to mijenja mozak

Ovo nije samo navika, već strategija koja ima naučno utemeljenje. Istraživanja iz oblasti kognitivne psihologije pokazuju da čak i kratki zvučni signali mogu značajno smanjiti produktivnost i negativno uticati na kvalitet razmišljanja.

Svako obavještenje predstavlja mikro-prekid. Čak i kada osoba ne uzme telefon u ruke, mozak biva ometen samim zvukom. Naučnici su dokazali da je nakon takvog prekida potrebno od nekoliko minuta pa do pola sata da se osoba potpuno vrati u stanje duboke koncentracije. Zato ljudi koji rade na složenim zadacima minimiziraju sve vanjske podražaje.

Kada nema stalne buke, mozak funkcioniše drugačije, prelazi u režim duboke analize. To omogućava bolje procesuiranje informacija, donošenje promišljenijih odluka i izbjegavanje impulsivnih reakcija.

Upravo ta sposobnost dubokog razmišljanja razlikuje uspješne ljude od onih koji stalno samo reaguju na vanjske stimulanse.

Zvuk telefona je signal koji nas tjera da reagujemo odmah. U suštini, to znači predavanje kontrole nad sopstvenom pažnjom drugim ljudima ili algoritmima. Isključivanjem zvuka, osoba sama odlučuje kada će odgovoriti na poruke ili pozive, značajno smanjuje nivo svakodnevnog stresa i održava unutrašnju stabilnost i mir.

Stalna obavještenja aktiviraju reakciju anksioznosti. Čak i ako su u pitanju sitnice, tijelo reaguje kao na signal od velike važnosti. Tišina pomaže da se smanji napetost, izbjegne kognitivno preopterećenje i dugoročno poboljša kvalitet sna, što direktno utiče na opšte blagostanje.

Uspješni ljudi često rade u režimu “deep work”, dubokog uranjanja u zadatak. To je nemoguće postići uz stalna ometanja. Isključen zvuk telefona stvara neophodan prostor za koncentraciju i višestruko povećava efikasnost rada, pretvarajući sate truda u mjerljive rezultate.

