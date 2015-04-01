Kako “skandinavski način spavanja” pomaže parovima da bolje spavaju?

Iako ta praksa može donijeti mirnije noći, nekima istovremeno djeluje kao udaljavanje u odnosu.

Zbog toga se sve više pažnje posvećuje rješenjima koja omogućavaju zajednički krevet, ali uz veću udobnost i manje noćnih smetnji.

Zašto je san pored partnera važan

Spavanje uz osobu koju volimo povezano je s osjećajem sigurnosti i smirenosti. Blizina partnera može doprinijeti opuštanju organizma i boljoj emocionalnoj stabilnosti, što se često pripisuje hormonima koji se oslobađaju tokom bliskog kontakta.

Ipak, iako zajednički krevet ima emocionalne prednosti, u praksi može donijeti i određene izazove.

Najčešći problemi tokom zajedničkog spavanja

Mnogi parovi se suočavaju s različitim navikama koje utiču na kvalitet sna. Jedna osoba može imati potrebu za više prostora, druga za većom toplinom, dok se kod nekih javlja problem čestog okretanja ili buđenja tokom noći.

Također, različiti ritmovi odlaska na spavanje mogu dovesti do toga da jedan partner remeti san drugog pri ulasku u krevet.

Šta podrazumijeva skandinavski pristup spavanju

Takozvani “skandinavski stil” podrazumijeva da par dijeli isti krevet, ali ne i isti pokrivač. Umjesto jednog velikog popluna, svaka osoba koristi svoju deku ili jorgan.

Na taj način svako može prilagoditi temperaturu i debljinu pokrivača vlastitim potrebama, bez utjecaja na partnera.

Prednosti odvojenih pokrivača

Kada svako ima svoj pokrivač, lakše je izbjeći probleme poput “otimanja” prekrivača tokom noći ili stalnog buđenja zbog pomjeranja partnera.

Ovakav pristup može doprinijeti mirnijem i kontinuitetnijem snu, jer se smanjuje broj sitnih prekida odmora tokom noći.

Utjecaj na kvalitet odnosa

Bolji san često znači i bolje raspoloženje tokom dana, više energije i manje nervoze. Upravo zato se smatra da ovakav način spavanja može pozitivno utjecati i na odnos između partnera.

Kada su obje osobe odmorne, lakše je održati strpljenje, komunikaciju i emocionalnu bliskost.

