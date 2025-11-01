Predsjednik libanskog parlamenta upozorio Izrael: Suočit ćete se sa otporom

Predsjednik libanskog parlamenta upozorio je u utorak da će se izraelske snage koje okupiraju dijelove juga zemlje suočiti s otporom ako se ne povuku, što nagovještava rizik od ponovnog sukoba uoči pregovora uz američko posredovanje ove sedmice.Desetodnevni prekid vatre između Izraela i libanskog Hezbollaha, uz američko posredovanje, stupio je na snagu u četvrtak, ali izraelske snage ostaju raspoređene u pojasu libanske teritorije dubokom pet do deset kilometara duž kompletne granice.

Izrael je objavio da želi stvoriti tampon zonu kako bi zaštitio sjeverni Izrael od napada Hezbollaha.

U četvrtak će SAD biti domaćin razgovora na nivou ambasadora između Izraela i Libana, koji je uvučen u rat 2. marta kada je Hezbollah otvorio vatru u znak podrške Teheranu u regionalnom sukobu.

Predsjednik parlamenta Nabih Berri, najiskusniji libanski državnik, izjavio je libanskim novinama al-Joumhouria da Liban ne može tolerisati gubitak ni metra svoje zemlje.

– Ako Izrael zadrži svoju okupaciju naše teritorije ili povlačenjem žutih linija, svaki dan će osjećati snagu otpora – Izjavio je Berri, vođa pokreta Amal, prenosi AFP.

