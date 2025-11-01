“Ništa od dogovora”

Objavljeno prije 24 minute

Izrael sumnja da će se u očekivanim pregovorima između Irana i Sjedinjenih Američkih Država postići dogovor te se zajedno s Washingtonom priprema za nastavak rata, rekao je visoki sigurnosni dužnosnik za javni servis Khan.

„ Iranci pokušavaju dobiti na vremenu i govore različite stvari. Mi i Amerikanci smo koordinirani i spremni odmah nastaviti rat“, rekao je ovaj dužnosnik.

Međutim, Iran još nije odlučio hoće li prisustvovati drugom krugu pregovora u Islamabadu prije isteka trenutnog dvotjednog primirja .

Izrael i SAD pripremaju se za nastavak rata od početka primirja, rekli su izvori upoznati sa situacijom za mrežu na hebrejskom jeziku, što uključuje provođenje vježbi s borbenim zrakoplovima i punjenje tankera gorivom diljem Bliskog istoka.

Tijekom posjeta šefa CENTCOM-a, admirala Brada Coopera, Izraelu prošlog tjedna, odobreni su zajednički planovi i “banka ciljeva” , uključujući napade na nacionalnu i energetsku infrastrukturu diljem Irana, navodi se u izvješću.

Izvješće dodaje da bi ti napadi imali za cilj izvršiti dodatni pritisak na Iran da pristane odustati od svog nuklearnog programa i obogaćenog urana.


