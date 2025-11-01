“Žalim što sam podržao Trampa i doveo ljude u zabludu”

U svom podcastu, Carlson je ocijenio da su određeni konzervativci koji su podržavali Trumpa prije izbora 2024. djelomično odgovorni za aktualne događaje na Bliskom istoku , posebno u kontekstu američkih vojnih operacija povezanih s Iranom .

„Mislim da je ovo trenutak da se suočimo s vlastitom savješću… Dugo će me to opterećivati. Želim reći da mi je žao što sam ljude doveo u zabludu, i to nije bilo namjerno“, rekao je Carlson , prenosi portal Hill.

U emisiji koju je vodio njegov brat, republikanski operativac Buckley Carlson , nazvao je američku operaciju u Iranu ” Epski bijes ” “apsolutno odvratnom i zlom”.

„Vi i ja i svi ostali koji su ga podržavali, pisali ste govore za njega, ja sam se zalagao za njega, mislim da smo svakako uključeni u ovo. Nije dovoljno reći: ‘Predomislio sam se.’ Ili nešto poput: ‘Oh, ovo je loše, izlazim’… Vi i ja i milijuni ljudi poput nas razlog smo zašto se ovo događa upravo sada“, istaknuo je Carlson .

Također je izjavio da je moguće da je sukob s Iranom zapravo bio unaprijed planiran, navodeći da su postojali određeni signali u vezi s Trumpovim političkim djelovanjem.

„Nisam lud za teorijama zavjere, ali očito je bilo znakova lošeg karaktera, to smo znali, ali ima puno ljudi lošeg karaktera koji, kao, nadmaše svoj karakter“, rekao je Carlson .

Bivši voditelj Fox Newsa, aktivno je podržavao Trumpa tijekom izborne kampanje 2024. i intervjuirao ga tijekom republikanskih predizbora.

Međutim, od početka američkih vojnih aktivnosti na Bliskom istoku ranije ove godine, postao je jedan od najoštrijih kritičara, posebno kada je riječ o iranskoj politici i retorici o islamu.

