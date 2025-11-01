Vehid Murić nakon trostrukog ubistva prijatelja otišao kući i pretukao majku

Objavljeno prije 1 sat

Uprava policije Crne Gore objavila je fotografije Vehida Murića (25), osumnjičenog za trostruko ubistvo u podgoričkom naselju Stari aerodrom, za kojim je u toku intenzivna potraga. Sumnja se da je nakon svirepog zločina počinio još jedno krivično djelo – nasilje u porodici.

Naime, prema navodima crnogorskih medija, Murić je nakon likvidacije braće Hot otišao u rodno mjesto, gdje je u porodičnoj kući navodno napao majku.

Taj slučaj porodica je prijavila policiji, nakon čega je otkriven i zločin u Podgorici. Osumnjičeni, kako vjeruju istražitelji, usmrtio je tri osobe s kojima je boravio u Podgorici i radio na građevini, a potom se dao u bijeg. Iz policije su saopćili da su svi raspoloživi kapaciteti angažovani na njegovom lociranju i hapšenju.

– Apelujemo na građane da podijele sve informacije koje bi mogle pomoći u njegovom pronalasku. Ukoliko posjeduju bilo kakva saznanja o ovom licu, molimo da ih prijave najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na broj 122. Također, ukoliko se nađu u njegovoj blizini, savjetujemo poseban oprez – naveli su iz policije.

Prema dosadašnjim informacijama, ovaj slučaj se ne dovodi u vezu s djelovanjem kriminalnih grupa.

Podsjećamo, ubistvo se dogodilo u Zmaj Jovinoj ulici, gdje su, prema prvim informacijama, tri brata iz Rožaja ubijena u kući u kojoj su živjela kao podstanari. Identifikovana su dvojica – Denis Hot (28) i Nezrin Hot (27).

Sumnja se da su zločinu prethodile lične razmirice između ubijenih i osumnjičenog, a sva lica, kako je potvrđeno iz Uprave policije, porijeklom su iz Rožaja. Uviđaj na licu mjesta je u toku.

– Prema preliminarnim informacijama, krivično djelo je najvjerovatnije izvršeno upotrebom hladnog oružja. O daljim mjerama i radnjama javnost će biti blagovremeno obaviještena. Imajući u vidu da su u toku početne istražne radnje, molimo medije da se suzdrže od objavljivanja neprovjerenih informacija – saopćeno je iz Uprave policije.


