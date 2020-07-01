Ubistvo u Njemačkoj: Srbin pogođen samostrijelom

Više patrolnih vozila izašlo je na lice mjesta, u gdje se navodno dogodio zločin u subotu oko 16.45 sati.

Policajci su na licu mjesta zatekli osumnjičenog i obezbijedili navodno sredstvo izvršenja krivičnog dijela – samostrijel. Na imanju osumnjičenog pronađeno je i tijelo muškarca, a riječ je o državljaninu Srbije (32).

Nijemac bio pijan

Prve okolnosti i istraga na licu mjesta dodatno su učvrstile sumnju protiv 50-godišnjaka, koji je u trenutku intervencije imao koncentraciju alkohola u krvi od 2,79 promila, te je odmah uhapšenm javlje Tagesshau.

Prema prvim saznanjima, prije zločina je došlo do svađe između dvojice muškaraca koji su se poznavali. Tačan motiv i ostali detalji još se istražuju.

Osumnjičeni je u nedjelju, izveden pred sudiju za pritvor.

Sudija je, na zahtjev Državnog tužilaštva Neubrandenburg, izdao nalog za pritvor zbog sumnje na ubistvo iz nehata.

Osumnjičeni se sada nalazi u pritvoru tokom istrage.

