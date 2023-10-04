“Ako se neprijatelj vrati ratu, vraćamo se i mi”

U obraćanju javnosti, Al Huti je poručio da Ansar Alah neće ostati neutralan u slučaju nastavka sukoba, naglašavajući da će odgovor biti vojni ukoliko dođe do nove eskalacije.

“U sukobu smo sa izraelskim neprijateljem i njegovim američkim partnerom. Ako se neprijatelj vrati ratu, put koji je pred nama takođe će biti povratak ratu”, rekao je on, dodajući da eventualno produženje primirja ne znači trajno zaustavljanje neprijateljstava, već samo privremeno zatišje u kontinuiranoj konfrontaciji, prenosi iranska TV Press.

Al Huti je optužio Izrael za kontinuirane napade u regionu i izraelski režim opisao kao “najopasnijeg neprijatelja muslimanske zajednice”.

On je odbacio razgovore zapadnih zemalja o transformaciji Zapadne Azije kao “obmanjujući pokušaj opravdanja agresije i dominacije regionom”, dok je istovremeno kritikovao medije koje smatra bliskim SAD i Izraelu zbog, kako tvrdi, širenja dezinformacija.

Takođe je odbacio tvrdnje da su regionalni pokreti otpora “posrednici Irana”, navodeći da se takve ocene koriste za diskreditaciju njihovog delovanja.

