“Iran je nadigrao Trampa”

Prema izvješću vojnog dopisnika Maariva Avija Ashkenazija, izraelski politički i sigurnosni krajolik sada karakteriziraju dvosmislenost i neizvjesnost, bez jasnog puta naprijed.

Istakao je skori istek primirja s Iranom , kao i tekuće operacije na sjevernom izraelskom frontu i u južnom Libanonu , kao čimbenike koji produbljuju unutarnju tjeskobu.

Ashkenazi je izjavio da je IRGC bio “uspješan na globalnoj sceni posljednjih dana”, trend koji je, prema njegovim riječima, izravno pridonio slabljenju Trumpovog političkog rejtinga . Tvrdi da je Iran upravljao situacijom na način koji je američkog predsjednika stavio u podređeni položaj .

„Iranci su od Trumpa napravili ‘šepavog patka’“, napisao je Ashkenazi, dodajući da je Teheran uspio vršiti kontinuirani pritisak na američku administraciju .

Izjavio je da je duboko poznavanje Trumpovih zahtjeva i ranjivosti Washingtona omogućilo Iranu da “postavi dnevni red” u pregovorima o okončanju rata.

Analitičar je također naglasio da Teheran ne pokazuje hitnost da se pridruži novom krugu pregovora u Pakistanu te da je zauzeo stroži stav o svom nuklearnom programu , odbacujući očekivanja da će Iran predati obogaćeni uran kao preoptimistična.

Prema Ashkenaziju, izraelska vojska pojačala je prikupljanje obavještajnih podataka, ažurirala popis ciljeva i ojačala obrambene i ofenzivne sposobnosti u iščekivanju mogućeg prekida pregovora. Unatoč tim mjerama, navodi da je Izrael u stanju “potpune zbunjenosti”, jer je svjestan da rat nije ni blizu kraja i da nije postigao nikakve opipljive rezultate .

Izvješće dalje ističe eskalaciju napetosti duž libanonske granice i upozorava na “ozbiljno iscrpljivanje” izraelskih snaga. Zaključuje se da su dvije i pol godine neprekidnog sukoba značajno narušile sposobnosti zapovjednika i vojnika te da kriza iscrpljivanja sada “prožima svaki kutak vojske”, ostavljajući osoblje u “izuzetno kritičnom” stanju.

