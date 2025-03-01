Izraelci prijavili Sancheza međunarodnom sudu…

Izraelsko udruženje za pravno zastupanje zatražilo je od Međunarodnog krivičnog suda pokretanje postupka protiv španskog premijera Pedra Sáncheza zbog navodnog “pomaganja u ratnim zločinima“ kroz izvoz u Iran.

Prijava je podnesena u jeku eskalacije diplomatskog spora između dvije zemlje, koji je počeo ratom u Gazi u oktobru 2023. godine, a dodatno se zaoštrio kada je Madrid godinu dana kasnije priznao Palestinu, piše The Times of Israel.

Prijavu je podnijelo nevladino udruženje Shurat HaDin, poznato po pokretanju pravnih postupaka širom svijeta protiv onih koje naziva „neprijateljima Izraela“.

U prijavi se Španija optužuje da je osigurala „komponente koje su teheranskom režimu i njegovim saveznicima potrebne u vojne svrhe“.

U podnesku, zasnovanom na članu 15 Rimskog statuta, navodi se da je Španija odobrila izvoz takozvanih proizvoda dvojne namjene u vrijednosti od oko 1,3 miliona eura.

Ti proizvodi, kako se tvrdi, mogli bi se koristiti u detonatorima i za druge primjene povezane s eksplozivima.

„Ne radi se o bezazlenim industrijskim proizvodima, već o ključnim komponentama koje omogućavaju funkcionisanje eksplozivnih naprava. One su isporučene u okolnostima u kojima je bilo razumno predvidjeti da će se koristiti za napade na civile“, navodi Shurat HaDin u saopćenju.

Odnosi između Izraela i Španije naglo su se pogoršali nakon što je Madrid počeo oštro kritikovati Jerusalim zbog rata u Gazi, koji je uslijedio nakon napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine.

Španski socijalistički premijer također se usprotivio američko-izraelskom ratu protiv Irana, što je izazvalo oštru reakciju Izraela.

Podsjećamo, Izrael i Sjedinjene Američke Države započeli su napade na Iran 28. februara, na što je Teheran odgovorio ispaljivanjem balističkih projektila i dronova na zemlje u regionu, sve dok prošle sedmice nije postignut krhki sporazum o prekidu vatre.

Prošle sedmice izraelski premijer Benjamin Netanyahu zabranio je Madridu učešće u radu centra za poslijeratnu stabilizaciju Gaze pod vodstvom SAD-a, optuživši Španiju da vodi diplomatsku kampanju protiv Izraela.

Na kraju su obje zemlje povukle svoje ambasadore, pišu Vijesti.

