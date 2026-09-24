Medvjed rastrgao i ubio oca slavnog sportiste, nije mu bilo spasa

Otac NHL hokejaša Andreja Kuzmenka (Andrei Kuzmenko) Aleksandar Kuzmenko preminuo je nakon napada medvjeda tokom ribolova u ruskoj republici Tivi.Šezdesetdvogodišnji Aleksandar Kuzmenko bio je poznati hokejaški trener i prvi trener svog sina, a stradao je u napadu koji se dogodio u udaljenom području uz rijeku Veliki Jenisej.

Prema navodima ruskih medija, Kuzmenko je 23. septembra s grupom prijatelja otišao na ribolov, a medvjed je izašao iz šume i napao ga, pri čemu mu je nanio teške povrede.

Prijatelji otjerali medvjeda

Kuzmenkovi prijatelji uspjeli su otjerati životinju i pružiti mu prvu pomoć, nakon čega je povrijeđeni muškarac izvučen iz udaljenog područja i sanitetskim avionom prebačen u bolnicu u Kizilu.

U napadu je zadobio teške povrede glave i lica, ali ljekari nisu uspjeli da ga spase. Preminuo je 24. septembra.

Prema informacijama tamošnjih službi, grupa turista je otišla u područje u kojem je prethodno uvedena zabrana odlaska u šume i održavanja aktivnosti u prirodi zbog povećane aktivnosti medvjeda. Životinja koja je napala Kuzmenka još se traži.

Bio je prvi trener svog tima

Aleksandar Kuzmenko bio je hokejaški trener koji je tokom karijere radio s brojnim mladim igračima. Upravo je on uveo svog sina Andreja u svijet hokeja i trenirao ga u moskovskoj školi “Bijeli medvjedi”.Do otprilike 12. godine išli smo rame uz rame, može se reći da me otac vodio tim putem, prisjećao se ranije Andrej Kuzmenko.

Andrejev nekadašnji saigrač Nikita Korosteljov (Nikita Korostelyov) opisao je Aleksandra kao čovjeka koji je veliki broj djece zavolio hokej, ističući njegovu energiju, strpljenje i ljubav prema trenerskom poslu.

Andrej Kuzmenko, koji ima 30 godina, ovog ljeta je potpisao jednogodišnji ugovor s Pitsburg Pengvinsima (Pittsburgh Penguins) vrijedan pet miliona dolara.

Klub je saopćio da se hokejaš nakon tragedije vraća u Rusiju kako bi bio uz porodicu.

Facebook komentari